کتاب یکی از شاخصه های توسعه یافتگی است

شهناز فتاحی در گفتگو با مهر با اشاره به اهمیت کتاب در زندگی اجتماعی گفت: کتاب به عنوان گنجینه دانش و یافته های بشری نقشی به دیرینگی تاریخ زندگی اجتماعی انسان دارد به گونه ای که وقتی سخن از تمدن به میان می آید، کتاب و کتابت را می توان حد فاصل انسان متمدن و غیر متمدن برشمرد. انسان با نوشتن و هم افزایی، گنجینه دانش خود را در قالب کتاب به نسل های بعدی انتقال داد و در حقیقت پیشرفتها و دستاوردهای دانش و فناوری و گنج تمدن را وامدار کتاب هستیم.

کارشناس و پژوهشگر برتر استان تصریح کرد: در عصر حاضر با وجود تنوع و گستردگی رسانه های همگانی و نوظهور، همچنان این کتاب است که مهمترین ابزار برای تولید، انتشار و حفظ محصولات دانش، فرهنگ و هنر بشری است و روز به روز به قدر منزلت آن افزوده شده و پیوند عمیق و کهن ما با آن مستحکم تر از پیش می شود.

وی با تاکید بر اینکه هر کتاب در جایگاه خود، ارزش یک بار مطالعه را دارد، تصریح کرد: بی گمان یکی از اجزای مهم و شاخصه های اصلی توسعه یافتگی گسترش کتاب و کتاب خوانی است، با این وجود نظر به اینکه از یک سو ما در عصری هستیم که به دلیل گسترش صنعت چاپ و نشر،کتاب به سهولت و فراوانی در دسترس است و از سوی دیگر فرصت محدود و بسیار ارزشمند، لذا من با این جمله موافق نیستم و اعتقاد دارم که بایستی بررسی، دقت، حساسیت و معیارهای درست کتاب های مورد نظر خود را انتخاب و مطالعه نماییم تا علاوه بر گسترش و ارتقای دانش و بینش خود، موجبات رشد و تعالی خود را نیز فراهم کنیم.

فتاحی افزود: برای مثال یک دانشجو باید از بین کتاب های موجود بهتری، به روزترین و دقیق ترین کتاب را زمینه مورد نظر خود مطالعه کند تا از هدرفت وقت و انرژی خود پیشگیری کند و حتی پدران و مادران نیز کتاب هایی را برای کودک خود خریداری نمایند که مطالب صفحه آرایی ، سفید خوانی آن متناسب به سن کودک باشد و از خرید هر کتابی پرهیز نمایند.

این پژوهشگر برتر استان در پایان با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه، گفت: با توجه به اهمیتی که دین مبین اسلام برای علم قایل است و رسول معظم اسلام نیز هیچ فقری را بالاتر از جهل و نادانی نمی دانند؛ لذا بایسته است زمانی که رسانه های دیگر روز به روز به دامنه ی فعالیت خود می افزایند،تلاش همه جانبه و روشمندی از سوی خانواده، مدرسه، جامعه، دستگاه های فرهنگی برای فرهنگ سازی در زمینه ی کتاب و کتابخوانی صورت پذیرد.