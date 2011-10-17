آیین نامه حمایت از تولید داروهای ملی تصویب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌باقر لاریجانی در مراسم افتتاح شانزدهمین همایش دانشجویان داروسازی کشور افزود: ایران در طب سنتی سابقه قوی دارد و اگر در این زمینه ترجمان خوبی داشته باشیم، می‌توانیم در سطح بین‌المللی مطرح شویم.

وی با بیان اینکه پنج هزار دانشجو در دانشکده‌های داروسازی در حال تحصیل هستند، گفت: داروسازی کشور طی چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی گسترش یافته که رشد فناوری در کارخانه‌های داروسازی از جمله این رشد محسوب می‌شود.

لاریجانی تصریح کرد ایران سابقه طب سنتی قوی دارد که اگر در این حوزه ترجمان خوبی داشته باشیم می‌‌توانیم در سطح بین‌المللی مطرح شویم لذا برای رسیدن به این موضوع باید با نگاه نوین حرکت کنیم.

وی تاکید کرد دانشکده‌های داروسازی سهم مهمی در تولید علم داشته‌اند و سطح تولید علم دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران بالاست به طوری که این دانشکده جزو یکصد دانشکده برتر دنیا از نظر تولید علم محسوب می‌شود.

لاریجانی درباره ارتباط صنعت با دانشگاه نیز گفت: در این عرصه باید بیش از پیش رشد کنیم و قدم‌های محکم تری برداریم.

رییس شورای سیاستگزاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: کشور در زمینه تولید داروهای ملی مدافع تولید است به طوری که آیین‌نامه حمایت از تولید داخل توسط وزیر بهداشت به امضا رسید.

وی ادامه داد: در عرصه ارائه خدمات، داروسازان درگیر هستند به طوری که 30 درصد منابع مالی عرصه پزشکی در ارایه خدمات حوزه داروسازی وجود دارد که در این حوزه باید بازتعریف جدیدی از نقش داروسازان انجام شود.

وی تاکید کرد گسترش تحصیلات تکمیلی باید متناسب با گسترش فناوری‌ها باشد که در این زمینه باید بیشتر فعالیت کنیم.