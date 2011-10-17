فروش عددی تخم مرغ در البرز ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خلیلی ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: اجرای این طرح با هدف کنترل قیمت تخم مرغ که در چند وقت گذشته در بازار سیر صعودی داشته و جلوگیری از سودجوئی برخی فروشندگان انجام می شود.

این مسئول افزود: اکنون اجرای این طرح در میادین میوه و تره بار استان اجرا می شود و بنا داریم تا این طرح را در سوپر مارکتها و عرضه کنندگان مواد پروتئینی هم اجرائی کنیم.

وی دلیل افزایش قیمت تخم مرغ در این استان را شیوه آنفولانزای مرغی در ابتدای سالجاری در واحدهای مرغداری عنوان کرد و گفت: به دلیل معدوم ساختن تعداد زیادی از مرغهای تخم گذار و به تبع کاهش عرضه تخم مرغ ما شاهد افزایش قیمت این محصول در بازار هستیم.

خلیلی بیان کرد: اکنون در سردخانه های ما حدود 66 تن تخم مرغ وارداتی از کشور ترکیه وجود دارد اما بازار از آن استقبالی نمی کند.

در استان البرز حدود 40 واحد پرورش مرغ تخم گذار وجود دارد که بنا به گفته مسئولان بازرگانی این استان ظرفیت دارد تا 80 واحد پرورش مرغ تخم گذار را راه اندازی کند.

مصرف سرانه تخم مرغ برای هر نفر در سال 10 کیلوگرم است.

