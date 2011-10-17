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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۱۰

احمدی:

نمایشگاه فروش کالا ویژه عید قربان در گنبد دایر می شود

نمایشگاه فروش کالا ویژه عید قربان در گنبد دایر می شود

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس از برگزاری نمایشگاه فروش کالا با 200 غرفه به مناسبت عید قربان در این شهرستان خبرداد.

به گززارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی عصر دوشنبه در حاشیه نشست برنامه ریزی این نمایشگاه گفت: نمایشگاه فروش و عرضه کالا و خدمات با200غرفه در آستانه عیدقربان افتتاح خواهد شد .

وی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای حل بخشی از مشکلات غرفه داران خسارت دیده از آتش‌سوزی نمایشگاه بهاره برگزار می‌شود اظهارداشت: زمان برگزاری این نمایشگها از6 تا 16آبان در نزدیکی شرکت گاز این شهرستان برگزار خواهد شد.
 
وی عنوان کرد: این نمایشگاه به همت غرفه داران و همیاری بازار و بازرگانی برگزار خواهد شد.
 
احمدی در ادامه افزود: در جلسه‌ای که به همین مناسبت باحضور برگزارکنندگان نمایشگاه بازرگانی و دستگاههای امدادرسان برگزار شد بر هماهنگی اوژانس 115، آتش‌نشانی، انتظامی، شرکت برق، بهداشت و درمان، هلال احمر و بیمه برای برگزاری مطلوبتر این نمایشگاه تاکید شد.
 
کد مطلب 1435751

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