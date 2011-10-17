نمایشگاه فروش کالا ویژه عید قربان در گنبد دایر می شود

به گززارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی عصر دوشنبه در حاشیه نشست برنامه ریزی این نمایشگاه گفت: نمایشگاه فروش و عرضه کالا و خدمات با200غرفه در آستانه عیدقربان افتتاح خواهد شد .

وی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای حل بخشی از مشکلات غرفه داران خسارت دیده از آتش‌سوزی نمایشگاه بهاره برگزار می‌شود اظهارداشت: زمان برگزاری این نمایشگها از6 تا 16آبان در نزدیکی شرکت گاز این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه به همت غرفه داران و همیاری بازار و بازرگانی برگزار خواهد شد.

احمدی در ادامه افزود: در جلسه‌ای که به همین مناسبت باحضور برگزارکنندگان نمایشگاه بازرگانی و دستگاههای امدادرسان برگزار شد بر هماهنگی اوژانس 115، آتش‌نشانی، انتظامی، شرکت برق، بهداشت و درمان، هلال احمر و بیمه برای برگزاری مطلوبتر این نمایشگاه تاکید شد.

