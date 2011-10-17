اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی انتخابی نوجوانان فرنگی کار استان البرز با شناخت نفرات برتر در شهرستان نظرآباد پایان یافت.

در این دوره از مسابقات 72 کشتی گیر ازباشگاههای استان البرز با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان نفرات زیر سکوهای نخست را به دست آوردند:

42 کیلو:مقام اول: نادر میری، مقام دوم:مرتضی فتحی

46کیلو:مقام اول:امید امرائی،مقام دوم:شاهین گردکانه

50کیلو:مقام اول:مجید حسینلو،مقام دوم:ابراهیم خاکی

54کیلو: مقام اول:میکائیل باقری ،مقام دوم:مجید خلیلی

58کیلو: مقام اول:محمد اسکندری ،مقام دوم:محمد حسین گلناری

63کیلو: مقام اول:پویان الماسی ،مقام دوم:محسن ورزدار

69کیلو: مقام اول:سهیل رئیسی ،مقام دوم:میلاد سلمانی

76کیلو: مقام اول:حمید رضا حق رنجبر ،مقام دوم:رضا آخوندی

85کیلو: مقام اول:مصطفی خرمجاه ،مقام دوم:کوشیار ملکی

100کیلو: مقام اول:رضا آزاد دهقان ،مقام دوم:مهدی محمودی

در پایان تیم شهید بابایی شهرداری در سکوی نخست ایستاد و تیم نظرآباد و ساوجبلاغ به ترتیب دوم و سوم شدند.



برگزاری مسابقات کشتی دانشجویان کشور در کرج

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان کشور گرامیداشت قهرمانان دانشجو در استان البرز برگزار خواهد شد.

در این دوره از مسابقات کشتی گیران 28 و 29 مهرماه در سالن کشتی دانشگاه آزاد کرج مقابل یکدیگر به میدان خواهند رفت.

افتتاحیه این دوره از مسابقات روز پنج شنبه 28 مهرماه راس ساعت 9 و سی دقیقه در سالن کشتی دانشگاه آزاد با حضور مسئولین شهری و ورزش کشور و استان برگزار می شود.

قهرمانی سوارکار البرزی در مسابقات پرش با اسب کشور

در پایان مسابقات پرش با اسب قهرمانی بزرگسالان کشور، مسعود مکاری نژاد با اسب بگیرا به مقام اولی دست یافت.

این دوره از رقابتهای پرش با اسب قهرمانی کشور به میزبانی تهران و به مدت سه روز با ارتفاع 145 سانتی متر موانع برگزار شد که مسعود مکاری نژاد از استان البرز به مقام قهرمانی این رقابتها دست یافت.

دانیال مهرو و پاشا بوئه دیگر نفرات تشکیل دهنده تیم اعزامی البرز در این رقابتها بودند.

همچنین از طرف علیزاده رئیس هیئت سوار کاری استان البرز سفر مکه به قهرمان این رقابتها و همسرش اهدا شد.



نوجوانان آزاد کار استان البرز به میدان رفتند

مسابقات کشتی انتخابی نوجوانان آزاد کار استان البرز با شناخت نفرات برتر در شهرستان نظرآباد پایان یافت.

در این دوره از مسابقات 241 کشتی گیر ازباشگاههای استان البرز با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان نفرات زیر سکوهای نخست را به دست آوردند.

42 کیلو:مقام اول:مجید جمالو ، مقام دوم:امیر حسین یعغوبی

46کیلو:مقام اول:علیرضا کولیوند ،مقام دوم: امیر حسین حیدارانلو

50کیلو:مقام اول:اسماعیل عزیزی ،مقام دوم:امید امینی

54کیلو: مقام اول:محمد حیدرنژاد ،مقام دوم:امیر حسین عزیزی

58کیلو: مقام اول:علیرضا نادعلی ،مقام دوم:برهان کرمی

63کیلو: مقام اول:مهرداد طاهری ،مقام دوم:محسن قره داغی

69کیلو: مقام اول:امیر رضا افشار ،مقام دوم: امیر زارع کهن

76کیلو: مقام اول:مصطفی احمدی ،مقام دوم: علیرضا فرجی

85کیلو: مقام اول:مهدی خدابنده لو ،مقام دوم:وحید اقبال رز

100کیلو: مقام اول:امین دهستانی ،مقام دوم:میرعلی بهشتی

در پایان تیم نظرآباد در سکوی نخست ایستاد و تیم مقاومت نایب قهرمان شد وتیم شفق مقام سومی را ازآن خود کرد.