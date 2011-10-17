به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم سیداحمدی در حاشیه جلسه توسعه صادرات استان زنجان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به 107 میلیون دلار صادرات صورت گرفته در استان در شش ماهه نخست سال‌جاری توسط گمرک، اظهار کرد: در این مدت زمان حدود 46 میلیون دلار نیز واردات از طریق گمرک زنجان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه واردات استان از طریق گمرک زنجان در شش ماهه گذشته 20 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: تعداد پرونده‌های قاچاق کشف شده در نیمه اول سال‌جاری با ارزش بالای 12 میلیارد ریال بوده و از نظر تعداد، این پرونده‌ها 21 درصد کاهش و از نظر ارزشی 88 درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیر گمرک استان در رابطه با دلایل رشد 88 درصدی ارزش پرونده‌های قاچاق در نیمه اول سال‌جاری، گفت: در این مدت زمان به سراغ قاچاقچیان دانه درشت با حجم لیست بالا رفتیم و در واقع به دنبال محموله‌های سازمان یافته بوده‌ایم.

وی پوشاک، لوازم خانگی و لوازم آرایشی را جزو عمده محصولات قاچاقی وارد شده به استان عنوان کرد و افزود: قاچاق کالاها علاوه بر افزایش کالاهای غیراستاندارد و غیربهداشتی در استان و مراکز عرضه لطمه بزرگی به بازار استان نیز وارد می‌سازد.

سیداحمدی همچنین در رابطه با مشکلات موجود در صادرات استان زنجان گفت: وجود دفاتر بازرگانی شرکت‌های بزرگ استان در خارج از استان از جمله مشکلات مهمی است که موجب انجام صادرات این شرکت‌ها از طریق گمرک سایر مناطق است که با تمهیدات صورت گرفته قصد داریم دفاتر این شرکت‌ها را به استان منتقل کنیم.