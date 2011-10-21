مریم خزاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف دومین جشنواره بین المللی تولیدات رسانه ای عفاف و حجاب "نور" گفت: از اهداف مهم جشنواره ایجاد هماهنگی و همسویی میان نهادهای فرهنگی ــ هنری جهت دسترسی به اهداف مشترک است.

وی ادامه داد: این جشنواره برای تولید آثار هنری فاخر و جذاب با استفاده از ابزار قدرتمند هنر و انعکاس شایسته آن، بستر مناسب را فراهم می کند. این اقدام در شرایط کنونی که موج بیداری در جهان فراگیر شده می تواند اقبال رو به رشد جامعه جهانی به مسئله عفاف و حجاب و جایگاه آن را در تامین سلامت و امنیت فردی و اجتماعی آماده جامعه را به نمایش بگذارد.

خزاعی با بیان این که رسانه ها به عنوان بخشی از بدنه نظام اسلامی رسالت خطیری در اشاعه تفکر اسلامی و فرهنگ دینی و ترویج ارزش ها و هنجارهای انسانی دارند گفت: مسلما یکی از مهمترین ابزار تاثیرگذار در هر جامعه ای زبان هنر است و هنرمندان می توانند با این ابزار اهداف و مفاهیم ارزشی را به جامعه عرضه کنند و قطعا هر اندازه هنر زبان بیان این مفاهیم جذاب تر باشد، می تواند روی تک تک افراد جامعه تاثیر عمیق تری بگذارد.



وی در مورد دلایل انتخاب شعار "خانه امن، جامعه امن" برای این دوره از جشنواره گفت: حفظ حجاب و امنیت اجتماعی و درک رابطه مستقیم و عمیق این دو مقوله،راهکارها و فواید بسیار ارزشمندی را جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب ارائه می دهد.



هم اکنون دشمن نهاد خانواده را هدف تهاجم قرار داده است، این در حالیست که آسیب های این حوزه بسیار زیاد است و متاسفانه یکی از آسیبهای جدی ای که می تواند دامن گیر خانواده ها شود، بی عفتی و بی حیایی است. از این رو محورهای این جشنواره هم حول این شعار انتخاب شده تا آثار هم در این زمینه تولید شود و هشداری برای خانواده ها باشد.

به گفته خزاعی عفاف، حضور اجتماعی و امنیت اخلاقی؛ عفاف،اخلاق و آرامش؛ عفاف ذهنی،ثبات خانوادگی؛ عفاف،جنسیت، ارزش های اخلاقی؛ حجاب،امنیت فردی و مصونیت اجتماعی؛ حجاب،محدودیت های مادی،مصونیت معنوی و بخش ویژه،عفاف،زینت، بندگی از محورهای دومین جشنواره بین المللی تولیدات رسانه ای عفاف و حجاب است.