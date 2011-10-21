سهراب بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی تیم صبای قم با شهرداری تبریز، ابراز داشت: بعد از نتایجی که در دو هفته اخیر مقابل پرسپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان گرفتیم، انتظار هواداران از ما این است که در پایان مسابقه با شهرداری تبریز سه امتیاز بازی را به دست آوریم.



وی با تاکید بر اینکه در تمام لحظات این بازی به دنبال رسیدن به گل و کسب پیروزی در خانه هستیم، اضافه کرد: ما چیزی برای از دست دادن نداریم، دو هفته باخت را قطعا با پیروزی در این دیدار خانگی مقابل شهرداری تبریز به فراموش خواهیم سپرد.



کاپیتان تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: تیم فوتبال صبای قم در این فصل مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عملکرد بسیار خوبی داشته و کسی نمی تواند به خاطر نتایج دو هفته اخیر ما را سرزنش کند، ما خوب بازی کرده ایم و فقط باید در استفاده از فرصت های گلزنی با دقت عمل کنیم.



وی ادامه داد: همه باید کمک کنند که در شرایط کنونی تیم ما آرامش خود را حفظ کند که اگر این مهم اتفاق بیافتاد، ما نیز از این به بعد تمام حواس خود را برای کسب امتیازات لازم به سمت بالای جدول رده بندی لیگ برتر معطوف کنیم.‌



باید از فرصت‌های گلزنی استفاده بهینه را ببریم



کاپیتان تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: برای شکست تیم کاپیتان تیم فوتبال صبای قم از روش‌ها و تاکتیک‌های مختلفی استفاده خواهیم کرد و بازیکنان صبا با تمام وجود تلاش خواهند کرد، اما امیدوارم بخت نیز با ما یار باشد و بتوانیم از فرصت هایی که برای رسیدن به پیروزی نصیبمان می شود به خوبی بهره ببریم.



وی افزود: بازیکنان صبای قم برای شکست تیم کاپیتان تیم فوتبال صبای قم از آمادگی روحی و فنی خوبی برخوردار هستند، قصد داریم با ارائه بازی سرعتی و استفاده توانایی بازیکنان به دروازه حریف برسیم تا سه امتیاز این بازی را کسب کنیم.



شهرداری تبریز از تیم‌های خوب لیگ برتر این فصل است



بختیاری زاده با اشاره به تیم حریف بیان داشت: تیم شهرداری تبریز از تیم‌های خوب لیگ برتر این فصل است که در شرایط کنونی انگیزه‌ زیادی برای کسب برتری برابر صبای قم دارد به خصوص اینکه آنها تا کنون در خارج از خانه نباخته اند.



کاپیتان تیم فوتبال صبای قم عنوان کرد: از این به بعد نتایج تمام دیدارهای لیگ برتر برای ما بسیار مهم است و این هفته نیز باید تمام حواسمان را به بازی هفته یازدهم مقابل شهرداری تبریز معطوف کنیم تا با کسب امتیازات این بازی خانگی به هفتمین برد خود دست یابیم.

در هفته یازدهم نیم فصل نخست یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاهای کشور جام خلیج‌فارس، تیم فوتبال صبای قم در ورزشگاه یادگار امام قم روز شنبه سی ام مهر ماه میزبان تیم فوتبال شهرداری تبریز است.