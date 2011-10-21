اختصاص 1740 میلیارد ریال برای مشاغل خانگی در مازندران

اسماعیل نیلچیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان تسهیلات پرداختی به متقاضیان واجد شرایط برای ایجاد اشتغالزایی مشاغل خانگی از 20 تا 100 میلیون ریال بوده است.

وی افزود: میزان تسهیلات بر اساس نوع طرح و تشخیص کارشناسان مربوطه نسبت به توجیه فنی آن دارد که با معرفی به بانکهای عامل پرداخت می شود.

نیلچیان گفت: متقاضیان ایجاد اشتغال خانگی بر اساس نوع طرح و اشتغالزایی در آن تا 10میلیارد ریال، تسهیلات دریافت خواهند کرد که در این راستا بستگی به بانک و همکاری آنان دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه تاکنون 150نفر از متقاضیان برای ایجاد مشاغل خانگی به بانکهای عامل معرفی شدند، اضافه کرد: به منظور تسهیل در امر اشتغال خانگی به مدیران تعاون و کار شهرستانها اختیار کامل داده شده تا به درخواستهای متقاضیان زودتر رسیدگی شود.

نیلیچیان، سهم ابلاغ شده اعتبارهای مشاغل خانگی به مازندران را حدود هزار و740میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: بانکهای مازندران هزار و130میلیارد ریال از اعتبارابلاغ شده را برای پرداخت امسال تعهد کردند.

وی اضافه کرد: در اجرای این طرح 9 دستگاه اجرایی و مستقیم در امر اشتغال در بخش مشاغل خانگی مازندران دارای مسئولیت شدند، تا افراد واجد شرایط از تسهیلات مورد نیاز ایجاد مشاغل خانگی بهره مند شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه 354 شغل در بحث مشاغل خانگی تعریف شده و متقاضیان می توانند در این مشاغل مشغول به کارشوند، افزود: همه افرادی که در طرح مشاغل خانگی مشغول به کار می شوند با بیمه خویش فرمایی و نرخ مناسب بیمه خواهند شد.

نیلیچیان با تاکید براینکه اعتبار مصوب شده امسال مازندران در بحث مشاغل خانگی باید با همکاری دستگاههای اجرایی و بانکهای استان جذب شود، تصریح کرد: 20 هزار شغل امسال در بحث مشاغل خانگی در مازندران پیش بینی شده است.