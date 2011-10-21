درخشش چوخه کاران ایران در روز پایانی مسابقات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن فدراسیون های ورزشی، آخرین شب از نخستین دوره مسابقات کشتی های سنتی جوانان جهان که با حضور وزیر ورزش و جوانان، مسئولان کمیته های جهانی کشتی های سنتی فیلا و رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی برگزار شد با درخشش نمایندگان ایران در کشتی چوخه همراه بود.

در شب پایانی که در سالن مملو از جمعیت "بهشتی" مشهد مقدس برگزار شد، محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان ، محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی و محمدعلیپور، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی حضور داشتند، همچنین مقامات عالی‌رتبه فیلا و مسئولان کمیته های جهانی کشتی سنتی فیلا نیز از نزدیک شاهد هنرنمایی کشتی گیران دلاور کشورمان بودند.

"کیم ایک جونگ"، رئیس کمیته داوران کنفدراسیون کشتی آسیا و عضو هیات رییسه فیلا، "گینتاتاوس ویلیتا" رئیس کمیته کشتی های سنتی فیلا، ولادیمیر کراچینکوف، دببر کل کشتی های سنتی فیلا از جمله میهمانان عالی‌رتبه بودند که در این رقابت‌ها در مشهد حضور داشتند.

این مسابقات از سوی فدراسیون انجمن های ورزشی و با مساعدت وزارت ورزش و جوانان و به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در سالن شهید بهشتی مشهد مقدس برگزار شد .

در شب پایانی ، کشتی گیران چوخه توانستند رتبه نخست تیم را کسب کنند و بالاتر از دیگر رقبای جهانی قرار بگیرند.همچنین تیم ترکمنستان دوم شد و تیم های لیتوانی و بلاروس مشترکا عنوان سوم را بخود اختصاص دادند.

این رقابتها در چهار وزن برگزار شد که کشتی گیران ایران سه مدال طلا را تصاحب کردند و تنها در یک وزن ، نماینده بلاروس توانست به مقام نخست برسد.

* نفرات برتر اوزان مختلف

در نتایج انفرادی رشته کشتی باچوخه و در وزن 65 کیلوگرم علی شاهوردیان از ایران ب اول شد، محمد شهباز از پاکستان به مقام دوم رسید ، "یقمرو بکنج" از ترکمنستان و "یوورج سانچی وول" از هندوستان به طور مشترک سوم شدند.