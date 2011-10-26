معاون اجرایی دانشگاه پیام نور ساری درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله اسدی، معاون اجرایی دانشگاه پیام نور مرکز ساری و مشاور حقوقی دانشگاه پیام نور مازندران عصر سه شنبه بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

وی که نزدیک به دو دهه از فعالیت حرفه ای اش در دانشگاه پیام نور می گذرد، امسال در جشنواره شهید رجایی به عنوان مدیر نمونه دانشگاه پیام نور مازندران برگزیده انتخاب شد.

اسدی، متولد سال 1342 بوده و دارای سوابقی چون معاون اجرایی دانشگاه پیام نور سمنان و مسئولیتهایی در دانشگاه پیام نور کشور و اهل شهرستان خمین بوده است.

مراسم تشییع پیکر این مدیر نمونه و استاد دانشگاه ساعت 12 ظهر امروز چهارشنبه از مقابل منزل آن مرحوم واقع در خیابان توکلی سه به سمت دانشگاه پیام نور و مزار شهدای ساری برگزار شد.