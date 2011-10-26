دو دوره تربیت معلم قرآن در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دوره‌های آموزشی با همکاری موسسه قرآنی پارسا و موسسه سروش ایمان برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: آزمون دوره تربیت معلم روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم به اتمام رسیده و کلاس‌های آن از روز شنبه 16 مهر سال 90 آغاز شده است.



مسئول دارالقرآن الکریم قم همچنین از برگزاری یک دوره تربیت مدرس قرآن در این استان خبر داد و گفت: در این دوره آموزشی 21 نفر از علاقه مندان شرکت کردند.



حجت‌الاسلام عظیمی اضافه کرد: ارزش آموزشی این دوره معادل هزار و 50 ساعت نفر است که در پایان این دوره به قبول شدگان گواهینامه پایان دوره اعطا شد.