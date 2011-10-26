دو دوره تربیت معلم قرآن در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد عظیمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دورههای آموزشی با همکاری موسسه قرآنی پارسا و موسسه سروش ایمان برگزار میشود.
وی ادامه داد: آزمون دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم به اتمام رسیده و کلاسهای آن از روز شنبه 16 مهر سال 90 آغاز شده است.
مسئول دارالقرآن الکریم قم همچنین از برگزاری یک دوره تربیت مدرس قرآن در این استان خبر داد و گفت: در این دوره آموزشی 21 نفر از علاقه مندان شرکت کردند.
حجتالاسلام عظیمی اضافه کرد: ارزش آموزشی این دوره معادل هزار و 50 ساعت نفر است که در پایان این دوره به قبول شدگان گواهینامه پایان دوره اعطا شد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از آغاز دو دوره تربیت معلم قرآن در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد عظیمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دورههای آموزشی با همکاری موسسه قرآنی پارسا و موسسه سروش ایمان برگزار میشود.
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