یوونتوس در خانه خود فیورنتینا را مغلوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "آنتونیو کونته" موفق شدند با شکست دادن فیورنتینا در خانه خود بعد از سه بازی به پیروزی دست پیدا کنند و روند شکست ناپذیری خود را در این فصل ادامه دهند.

در این بازی یووه ابتدا با گل دقیقه 13 "لئوناردو بوناچی" از میهمان خود پیش افتاد اما "استوان یووتیچ" هافبک 21 ساله فیورنتینا در دقیقه 58 بازی را به تساوی کشاند. در نهایت یوونتوس با گل "الساندرو ماتری" مهاجم آماده این روزهای خود بار دیگر از فیورنتینا پیش افتاد و برتری 2 بر یک را از آن خود کرد تا بانوی پیر بار دیگر به صدر جدول صعود کند.

هفته نهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری هشت دیدار دیگر پیگیری می شود که برنامه کامل آن به شرح زیر است:

* میلان - پارما

* آتالانتا - اینتر

* سسنا - کالیاری

* کیه‌وو - بولونیا

* جنوا - رم

* لاتزیو - کاتانیا

* ناپولی - اودینزه

* نووارا - سیه نا

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- اودینزه 15 امتیاز

3- لاتزیو 14 امتیاز

4- کالیاری 12 امتیاز

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9- فیورنتینا 12 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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18- لچه 4 امتیاز - تفاضل گل 7-

19- بولونیا 4 امتیاز - تفاضل گل 8-

20- سسنا 2 امتیاز