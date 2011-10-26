ترجمه انگلیسى "واجبات و محرمات در شرع اسلام" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس جعفری دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اعلام این خبر گفت: هدف خداوند از آفرینش انسان و جهان، شناساندن ذات اقدس خویش و تکامل بشر است.

دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت(ع) تصریح کرد: درباره واجبات و محرمات الهی در دین مبین اسلام ، کتابهای متعددی به رشته تحریر درآمده و یا در مباحث فقهی و حوزوی و کتب اخلاقی به آنها پرداخته می‌شود. مرحوم آیت الله مشکینی(ره) با تألیف این کتاب، تلاش کردند در راه هدایت جوانان و انسانهای طالب حقیقت، اثری ماندگار از خود بجا بگذارند.

حجت الاسلام جعفری گفت: این کتاب در 3 بخش تنظیم شده که هر بخش هم دارای فصولی است که مباحثی چون اعتقاد به وجود مبداء، شناخت خدا و راه آن، اعتقاد به انبیاء ، فرشتگان و کتابهای آسمانی، عصمت انبیاء و معجزات آنان، حضرت محمد(ص) خاتم پیامبران ،قرآن آخرین کتاب آسمانی است، امامت و رهبری پس از پیامبر(ص) انتصابی است، مهدی موعود(عج) زنده و در پرده غیبت است و... از جمله فصول این کتاب هستند.

وی یاد آور شد: این کتاب در شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت(ع) به منظور ترجمه به زبانهای مورد نیاز به تصویب رسید.

اینک ترجمه‌ انگلیسی آن از سوی اداره ترجمه تهیه شده است. استفاده از متن الکترونیکی این کتاب و سایر منشورات مجمع از طریق نشانی اینترنتی www.ahlulbaytportal.com ممکن است .