دو بنای تاریخی ایلام به بخش خصوصی واگذار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در نشست با سرپرست صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی - فرهنگی سازمان دراستان اظهار داشت : یکی از سیاستگذاری‌های بسیار خوب سازمان میراث فرهنگی در حوزه حفظ آثار وبناهای تاریخی وفرهنگی واگذاری آن به بخش خصوصی است.



مسعود اسکندری گفت: از اهداف واگذاری بناهای تاریخی کاهش هزینه‌های مرمت و نگهداری آن در کنار حفظ ساختار آن است، همچنین این امر باعث اشتغالزایی و توسعه اقتصادی در آن منطقه تاریخی می‌شود.



تصریح کرد:در استان ایلام تا کنون دو اثر تاریخی که ویژگی واگذاری به بخش خصوصی را دارد شناسایی و مستندسازی شده‌است.



مدیرکل میراث فرهنگی استان افزود: قلعه میرغلام هاشمی در شهرستان دره شهر و قلعه کنجانچم در شهرستان مهران آثار موردنظر اداره کل استان جهت واگذاری به بخش خصوصی است.



وی بیان داشت: مرمت و بازسازی این مکان جهت واگذاری طی سالهای اخیر انجام شده و در فهرست بناهای تحت واگذاری صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی - فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفته است.