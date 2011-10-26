دروازه زیارت در ورودی شهر تربت جام احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معلمی صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه های در دست احداث این شهرداری در جمع خبرنگاران این شهرستان گفت: این پروژه که به منظور زیباسازی منظر شهری به ویژه ورودی شهر از سمت مشهد و نیز افزایش سرانه فضای سبز شهروندان و بازی کودکان در حال اجراست، تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به نامتناسب بودن ساختمان شهرداری تربت‌ جام با حجم فعالیتهای این نهاد، گفت: با توجه به قدیمی بودن این بنا و عدم وجود فضای مناسب برای تفکیک امور متعدد کاری شهرداری، پروژه احداث ساختمان اداری شهرداری تربت جام با زیربنای 5 هزار متر مربع در چهار طبقه در دست اجرا است.

معلمی عنوان کرد: این پروژه تاکنون با صرف 2 میلیارد ریال هزینه، 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ایجاد فضای پارکینگ عمومی و سالن آمفی تئاتر را از ویژگی های این پروژه عنوان کرد.

معلمی افزود: افزون بر پروژه های یاد شده به منظور ایجاد امکانات رفاهی برای شهروندان، 62 واحد تجاری در سه نقطه از شهر نیز احداث می شود.

شهردار تربت‌جام تصریح کرد: ساخت این واحدها علاوه بر ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری و استفاده بهینه از زمین‌های متعلق به این نهاد، به کنترل میزان اجاره بهای واحدهای تجاری در شهر تربت جام کمک می‌کند.