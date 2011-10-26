نعمتی و عطشانی مهمان غرفه مهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "در امتداد شهر" به کارگردانی علی عطشانی و با بازی آنا نعمتی به زودی پس از فیلم "پرتقال خونی" در گروه سینمایی قدس به روی پرده میرود.
این بازیگر و کارگردان سینمای ایران امروز در ارتباط با همکاری مشترک خود صحبت میکنند. همچنین این دو درباره پروژههای جدید خود در سینما نیز به گفتگو میپردازند.
علی عطشانی پیش از این فیلم سینمایی "دموکراسی تو روز روشن" و فیلمهای تلویزیونی "گنگ خواب دیده"، "مسیر آسمان" و... را کارگردانی کرده است.
آنا نعمتی نیز در فیلمهایی چون "دیبا"، "دعوت"، "آل"، "پارک وی"، "زن دوم"، "برف روی شیروانی داغ"، "برخورد خیلی نزدیک" و ... به ایفای نقش پرداخته است و امسال با فیلم "پنهان" به کارگردانی مهدی رحمانی در جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت.
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