کلاس داوری فوتبال در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کلاس با حضور 20 نفر و به مدت 40 ساعت به صورت تئوری و پنج روز عملی برگزار می شود.

داوران شرکت کننده در این دوره زیر نظر مدرس اعزامی فدراسیون فوتبال هادی شکور با آخرین قوانین علم داوری و قانون های 17 گانه آشنا می شوند.

در پایان این دوره آموزشی و پس از برگزاری آزمونهای تئوری و عملی به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره اعطا می شود.

استان یزد بیش از 100 داور فوتبال با درجات علمی مختلف دارد.

برگزاری مسابقه فوتسال بین کارکنان ادارات و نهادهای صدوق

یک دوره مسابقه فوتسال کارکنان دولت و نهادهای شهرستان صدوق به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در شهرستان صدوق برگزار شد.

در این مسابقات پنج تیم از نهادهای شهرستان صدوق با هم به رقابت پرداختند که در پایان مسابقات فوتسال کارکنان دولت تیم شهرداری اشکذر به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های نیروی انتظامی و فرمانداری صدوق به ترتیب دوم و سوم شدند.

برگزاری آزمون ارتقای کمربند قرمز به دان یک و دو تکواندو بانوان در یزد

یک دوره آزمون ارتقای کمربند قرمز به دان یک و دو تکواندو بانوان در یزد برگزار شد.

این آزمون با حضور 34 نفر از بانوان تکواندوکار در سالن تکواندو مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد یزد برگزار شد و 24 نفر در این آزمون نمره قبولی را کسب کردند.

این آزمون ششم آبان ماه برای آقایان و با حضور 80 نفر برگزار خواهد شد.

اعزام تیم ایروبیک حرفه ای به مسابقات قهرمانی کشور

تیم ایروبیک حرفه ای آقایان استان یزد از 15 آبان ماه در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا می کند.

رضا حدادزاده، شفیع خلفی، قاسم زارع، حسین شمیرانی، رضا مظفری، علی دهقان، ابوالفضل طهماسب نژاد و محمد عباسی به مربیگری حامد بیگی تیم یزد را در این مسابقات تشکیل می دهند.

مسابقات ایروبیک حرفه ای آقایان قهرمانی کشور از 15 آبان به مدت سه روز به میزبانی استان تهران برگزار خواهد شد.