70 کلاس قرآن در بروجرد برگزار می شود

یعقوب فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: در شش ماه دوم سالجاری به منظور ترویج فرهنگ قرآنی 70 کلاس قرآنی در سطح موسسات و خانه های قرآن روستایی در شهرستان بروجرد برگزار خواهد شد.
وی افزود: برنامه های قرآنی دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی باید به منظور تربیت افراد متخصص در حوزه های تخصصی قرآن برنامه ریزی شود تا روند فعالیت های قرآنی شهرستانها به سهولت صورت گیرد.
کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد یادآور شد: 7 موسسه قرآنی روستایی فعالیت های قرآنی روستاهای این شهرستان را انجام می دهند.
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