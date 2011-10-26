  1. استانها
  2. لرستان
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

فتحی خبر داد:

70 کلاس قرآن در بروجرد برگزار می شود

70 کلاس قرآن در بروجرد برگزار می شود

بروجرد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد از برگزاری 70 کلاس قرآنی در این شهرستان خبر داد.

یعقوب فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: در شش ماه دوم سالجاری به منظور ترویج فرهنگ قرآنی 70 کلاس قرآنی در سطح موسسات و خانه های قرآن روستایی در شهرستان بروجرد برگزار خواهد شد.

وی افزود: برنامه های قرآنی دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی باید به منظور تربیت افراد متخصص در حوزه های تخصصی قرآن برنامه ریزی شود تا روند فعالیت های قرآنی شهرستانها به سهولت صورت گیرد.

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد یادآور شد: 7 موسسه قرآنی روستایی فعالیت های قرآنی روستاهای این شهرستان را انجام می دهند.

کد مطلب 1444280

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها