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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

دهقاندار خبر داد:

همایش تخصصی ازدواج در ماهدشت کرج برگزار می شود

همایش تخصصی ازدواج در ماهدشت کرج برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت گفت: اولین همایش تخصصی ازدواج آبان سال جاری در شهرستان ماهدشت برگزار می شود.

حجت الاسلام محمود دهقاندار سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت هدف از برگزاری این همایش را آشنایی شهروندان به ویژه جوانان با مسائل ازدواج دانست.

 وی افزود: این همایش از هفتم آبان ماه به مدت سه روز با حضور دکتر فردوسی پور، روانشناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در مصلای ماهدشت برگزار می شود.
 
دهقاندار ادامه داد: در مدت برگزاری این همایش گروه های مشاوره در محل همایش حضوردارند و خدمات مشاوره ای رایگان در اختیار شرکت کنندگان همایش قرار می دهند.

به گفته سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت این همایش با مشارکت  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان و امور بانوان استانداری البرز برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1444318

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