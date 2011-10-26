همایش تخصصی ازدواج در ماهدشت کرج برگزار می شود

حجت الاسلام محمود دهقاندار سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت هدف از برگزاری این همایش را آشنایی شهروندان به ویژه جوانان با مسائل ازدواج دانست.

وی افزود: این همایش از هفتم آبان ماه به مدت سه روز با حضور دکتر فردوسی پور، روانشناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در مصلای ماهدشت برگزار می شود.

دهقاندار ادامه داد: در مدت برگزاری این همایش گروه های مشاوره در محل همایش حضوردارند و خدمات مشاوره ای رایگان در اختیار شرکت کنندگان همایش قرار می دهند.



به گفته سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت این همایش با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان و امور بانوان استانداری البرز برگزار خواهد شد.