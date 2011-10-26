خبرنگاران برتر ورزشی آذربایجان غربی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، 37 تن از خبرنگاران برتر حوزه ورزش و 13 تن از مسئولان روابط عمومی هیئتهای ورزشی آذربایجان غربی به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور مدیر کل امور ورزش و جوانان و رئیس روابط عمومی و امور بین الملل استانداری آذربایجان غربی تقدیر و تجلیل شدند.

سکینه اسمی و الناز ملک زاده خبرنگاران خبرگزاری مهر نمایندگی آذربایجان غربی نیز در این مراسم به دلیل پوشش خبری مناسب اخبار و رویدادهای ورزشی استان به ویژه مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا، مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر و والیبال دانش آموزان آسیا مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی در این مراسم خبرنگاران را زبان گویا و چشم حقیقت بین جامعه دانست و افزود: وظیفه خطیری بر دوش تلاشگران عرصه خبر و اطلاع رسانی بوده زیرا خبرنگاران خستگی ناپذیر با حضور به موقع خود در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی اذهان عمومی جامعه را با واقعیتها آشنا می کنند.

علی ملااحمدی با اشاره به رسالت بزرگ خبرنگاران و اهل قلم در ایجاد بستری مناسب برای توسعه همه جانبه نظام اسلامی، بیان داشت: امروز خبرنگاران ما در راه مبارزه با حجم سنگین تبلیغات منفی رسانه ای استکبار جهانی و دشمنان انقلاب اسلامی مسئولیتی مهم دارند.

وی با اشاره به اینکه ارائه نقدهای سازنده و گزارشات تحلیلی در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه تربیت بدنی منجر به جلب توجه مسئولان به حوزه ورزش در بخشهای مختلف همگانی و قهرمانی می شود، خواستار پرهیز از یکجانبه نگری به برخی مشکلات حوزه ورزش بدون توجه به اقدامات مثبت انجام شده در این حوزه توسط رسانه ها شد.

این مسئول با اشاره به کسب یک سهیمه المپیک 2012 لندن توسط کاوه موسوی در رشته پرتاب دیسک، اظهار داشت: همچنین تاکنون چهار سهیمه حضور در پاراالمپیک توسط ورزشکاران جانباز و معلول استان از جمله سیامند رحمانی قهرمان جهان در رشته وزنه برداری کسب شده است.

وی در ادامه از واگذاری میزبانی مسابقات والیبال جوانان آسیا به ارومیه مهد والیبال ایران و شهر والیبال آسیا خبر داد و ادامه داد: با توجه به میزبانی مناسب از مسابقات والیبال کاپ مردان و دانش آموزان آسیا وجود علاقه مندان به این رشته ورزشی، این مسابقات طی سال آینده به میزبانی ارومیه برگزار می شود.

ملا احمدی با بیان اینکه هم اکنون 86 هزار ورزشکار به همت هیئتهای ورزشی در سطح استان سازمان یافته اند، ادامه داد: این تعداد تا پایان سال جاری به بیش از 100 هزار ورزشکار می رسد که در این راستا با توجه به جمعیت استان در وضعیت خوبی قرار داریم.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی همچنین از هزینه اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال برای توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، حمایت از ورزش قهرمانی و همگانی خبر داد و اظهار داشت: همچنین بر اساس تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان 100 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار بخش خصوصی برای توسعه اماکن ورزشی و تامین تجهیزات قرار می گیرد.

وی از اجرای طرح رتبه بندی هیئتهای ورزشی استان بر اساس گزارشات تحلیل عملکرد ارسالی از سوی فدراسیونها خبر داد و اظهار داشت: بر این اساس هیئتهای به سه دسته تقسیم بندی شده و هیئتهای فعال تشویق، هیئتهای نیمه فعال تجهیز و حمایت شده و هیئتهای غیر فعال نیز ساماندهی می شوند.