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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

در مدینه منوره ؛

قاریان ایرانی در مسجد شیعیان به قرائت قرآن پرداختند

قاریان ایرانی در مسجد شیعیان مدینه منوره به قرائت قرآن پرداختند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، در مراسم شبی با قرآن که برای اولین بار در مسجد شیعیان برگزار شد، قاریان ایرانی به قرائت آیاتی از قرآن کریم پرداختند.
 
حبیب الله پور احمدی، حبیب صداقت و علی پورسینا سه قاری ایرانی بودند که صوتشان در مسجد شیعیان طنین انداز شد. گروه تواشیح و مدیحه سرایی طارق نیز سه شنبه شب به اجرای برنامه پرداخت. قرائت قرآن قاریان برجسته ایرانی مورد استقبال شیعیان مدینه قرار گرفت.
 

کد مطلب 1444395

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