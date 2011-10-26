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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۲۵

طی سال جاری/

کنارگذر شرقی مهران احداث می‌شود

کنارگذر شرقی مهران احداث می‌شود

مهران - خبرگزاری مهر: فرماندار مهران گفت: امسال کنارگذر شرقی مهران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حیاتی اظهار داشت: این کنار گذر با هدف سهولت در تردد خودروها و کاهش بار ترافیکی در حال احداث است.

وی بیان کرد: کنارگذر شرقی مهران با هدف سهولت در تردد خودروها و کاهش بار ترافیکی در مهران در حال احداث است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح به طول 5.5 کیلومتر تاکنون 12 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

این مسئول اضافه کرد: سه کیلومتر از این طرح اجرا شده و اجرای یک‌ هزار و 700 متر باقیمانده شامل اجرای چهار دهنه پل و آسفالت طرح تا بهمن‌ماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 1444726

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