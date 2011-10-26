به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حیاتی اظهار داشت: این کنار گذر با هدف سهولت در تردد خودروها و کاهش بار ترافیکی در حال احداث است.

وی بیان کرد: کنارگذر شرقی مهران با هدف سهولت در تردد خودروها و کاهش بار ترافیکی در مهران در حال احداث است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح به طول 5.5 کیلومتر تاکنون 12 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.