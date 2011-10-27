به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزالدین رضانژاد در مراسم اختتامیه اولین همایش اسلام و مسیحیت که شامگاه چهارشنبه در قم برگزار شد اظهار داشت: اولین همایش به همت نمایندگی جامعه المصطفی در گرجستان و با همکاری چندین نهاد دانشگاهی و فرهنگی و دینی از جمله دانشگاه بین المللی قفقاز و کلیسای آندریای مقدس برگزار شد.



وی افزود: همایش با توجه به اهداف بین الادیانی و بین المذاهبی و با توجه به اینکه بیشتر جمعیت گرجستان را مسیحیان ارتدکس تشکیل می دهند برگزار شد و علاوه بر تقریب بین الادیانی می تواند در تقریب مذاهب مختلف مسیحی نیز موثر باشد.



دریافت 40 مقاله



رضانژاد از وصول 40 مقاله در این همایش خبرداد و گفت: بیش از ده مقاله و سخنرانی در این همایش ارایه شد و مسایل مهم برای ایجاد زمینه های بیشتر تفاهم و همکاری دینی میان دو کشور بررسی شد.



دبیر علمی این همایش با اشاره به روابط سیاسی میان دو کشور تصریح کرد: این روابط روز بروز رو به افزایش و گسترش است و به خصوص روابط علمی و فرهنگی میان دو کشور و تاثیر و تاثر فرهنگی بر یکدیگر را شاهد هستیم.



وی با اشاره به هم تنیدگی فرهنگی دو کشور اظهار داشت: در دانشگاه شرق شناسی و آسیا و آفریقای تفلیس تعداد زیادی کتب ایرانی وجود دارد که بیانگر این ارتباطات فرهنگی است.



رضانژاد بیان داشت: دو کشور با توجه به مشابهات فرهنگی فراوان در مسایل بین الادیانی نیز بسیار فعال هستند.



آزادی اقلیتهای مذهبی در ایران و گرجستان



وی افزود: در کشور گرجستان علیرغم اینکه مسلمان در اقلیت هستند به فعالیتهای علمی و مذهبی می پردازند همان طور که در ایران نیز شاهد ازادی ادیان و مذاهب مختلف هستیم و اقلیتها حتی صابئین می توانند آزادانه به عبادتهای خود بپردازند.



رئیس پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی با اشاره به جمعیت چهار ونیم میلیونی این کشور اضافه کرد: بیش از 80 درصد جمعیت این کشور را مسحیان ارتدکس تشکیل می‌دهند که با سایر مسیحیان در اختلاف هستند اما پیام این همایش این است که همه ادیان الهی باید با صلح و آرامش به سمت عبادت خداوند حرکت کنند و مسایل مختلف اجتماعی و سیاسی و ... خود را با توسل به دین حل کنند.