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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

ساجدی نیا خبر داد:

دستگیری 62 اراذل و اوباش شناسنامه دار در تهران

دستگیری 62 اراذل و اوباش شناسنامه دار در تهران

رئیس پلیس تهران از دستگیری 62 نفر از اراذل و اوباش شناسنامه دار طی عملیات ویژه پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا روز یکشنبه در حاشیه عملیات دستگیری اراذل و اوباش معروف و سطح یک پایتخت اظهار داشت: در عملیات ویژه امروز 62 نفر از اراذل و اوباش شناخته شده تهران در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان با اقدامات اطالاعاتی، شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این طرح که توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با همکاری عوامل یگان امداد انجام شد، 62 نفر از اراذل و اوباش به اتهام شرارت و ایجاد اختلال در نظم عمومی دستگیر و در همین راستا از دستگیر شدگان بیش از 900 قوطی مشروبات الکلی، تعدادی تجهیزات گیرنده ماهواره، سلاح سرد و گرم شامل کلت، چاقو، قمه و دشنه کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس تهران افزود: در این طرح که به درخواست شهروندان تهرانی و برای تثبیت امنیت و آرامش انجام شد، مقادیر زیادی مواد مخدر صنعتی و سنتی شامل تریاک، کراک و شیشه به همراه 500 لوح فشرده مبتذل، مستهجن و آلات و اداوات مصرف مواد مخدر نیز کشف شد.

ساجدی نیا در پایان با اشاره به استمرار طرح امنیت محله محور تاکید کرد: این طرح بنا بر درخواست شهروندان و برقراری امنیت اجتماعی اجرا می شود و متهمانی که در این رابطه دستگیر شده اند پس از انجام تحقیقات تکمیلی به مرجع قضائی تحویل داده می شوند.

کد مطلب 1447388

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