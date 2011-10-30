استاد دانشگاه تربیت معلم کرج به عنوان مترجم برتر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار 240 مقاله در دایره المعارف بزرگ اسلامی و ترجمه چند جلد کتاب صحیفه نور از آثار حضرت امام خمینی (ره) از جمله آثار ترجمه شده این استاد از فارسی به عربی است. حمید رنجبرمسئول روابط عمومی دانشگاه با اشاره به فعالیتهای مستمر 30 ساله این استاد اظهار داشت: این پژوهشگر 43 مقاله علمی و پژوهشی و هفت کتاب تالیف کرده است. وی اضافه کرد: این استاد که به عنوان مدیر گروه ادبیات عرب در این دانشگاه فعالیت دارد بارها در این دانشگاه به عنوان استاد و پژوهشگر نمونه شناخته شده است.

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