به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اعلام قبلی مبنی بر گشایش درهای نمایشگاه مطبوعات از ساعت 10 صبح امروز، مردم عادی امکان حضور در شبستان را تا ساعت 11 و 15 دقیقه نداشتند و تنها کسانی که دارای کارت مخصوص غرفه‌داری بودند، توانستند با استفاده از آن وارد شبستان شوند. این در حالی است که رئیس‌جمهور در جلسه داغ و جنجالی استیضاح وزیر اقتصاد به سر می‌برد و برقراری امنیت برای حضور احمدی‌نژاد در نمایشگاه مطبوعات از نظر مردمی که 75 دقیقه پشت درهای بسته شبستان ماندند، معنا نداشت.

سرمای شدید امروز در فضای باز مصلی موجب شده بود تا صدها تن از بازدیدکنندگان هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها به دلیل بسته ماندن درهای شبستان، به نقاط بسته و فضاهای گرم‌تر از جمله خودروهای خود در پارکینگ مصلی پناه ببرند.

در میان بازدیدکنندگانی که امکان حضور در نمایشگاه را در ساعات سرد صبحگاهی نیافتند، تنی چند از مهمانان خارجی از جمله سفیر یکی از کشورهای اروپایی نیز دیده می‌شد که این سفیر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده است که امروز را انتخاب کرده تا احتمالاً محمود احمدی‌نژاد را نیز در نمایشگاه ببیند.

براساس گزارش خبرنگار ما، درهای نمایشگاه از ساعت 11 و 15 باز شده و خاموشی گیت‌های بازرسی بازدیدکنندگان نشان می‌دهد که احتمال حضور احمدی‌نژاد در نمایشگاه مطبوعات و مراسم پایانی آن بسیار کمرنگ شده است.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و استیضاح وزیر اقتصاد با حضور محمود احمدی‌نژاد از صبح امروز در خانه ملت آغاز شده و این نشست از ساعت 14 امروز پیگیری می‌شود که به نظر می‌رسد با توجه به اختتامیه نمایشگاه مطبوعات در ساعت 15 رئیس جمهور در این مراسم حاضر نشود.