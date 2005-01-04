وزارت مسكن از تعاوني هاي مسكن حمايت نمي كند

مديرعامل اتحاديه هاي سراسري مسكن كارمندان دولت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: وزارت مسكن و شهرسازي با تاكيد بر اينكه شركتهايي كه بيش از 30 واحد مسكوني مي سازند در رديف انبوه سازان قرار مي گيرند ، از پرداخت وام و تسهيلات حقوقي به تعاوني ها ي مسكن خودداري مي كند .

محمد يوسفي تصريح كرد: اين در حالي است كه علي رغم مراجعه تعاوني هايي كه شرايط لازم را براي دريافت مجوز انبوه سازي داشتند، وزارت مسكن و شهرسازي با اين ادعا كه واحدهاي مسكوني ساخته شده توسط تعاوني هاي مسكن داراي استاندارد فني ساخت و ساز نيستند از پرداخت هر گونه تسهيلات انبوه سازي خودداري كرده است .

وي با اشاره به اختلاف هزيته ساخت و ساز تعاوني ها در مقايسه با بخش خصوصي و انبوه سازان گفت: در حال حاضر چند سال است كه زمين با قيمت دولتي به تعاوني ها ي مسكن واگذارنمي شود و اين درحالي است كه با احتساب زمين آزاد، تفاوت ميان ساخت و ساز تعاوني ها با بخش خصوصي حدود 30 تا 35 درصد است .

يوسفي در مورد اجراي طرح سرشماري از تعاوني هاي سراسر كشور گفت: اين طرح زماني مي تواند موثر باشد كه تعاوني ها براساس ميزان فعاليتشان مشخص ( تعاوني ها فعال و غير فعال ) و سپس كار سرشماري انجام شود .

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