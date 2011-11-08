برف شدید محور پونل به خلخال را مسدود کرد

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش شدید برف در محور پونل به خلخال به ویژه گردنه الماس این جاده مواصلاتی از هر دو سو مسدود شده است.

وی همچنین اظهارداشت: محور اسالم به خلخال نیز به دلیل بارش شدید برف در منطقه "جنگل" با انسداد نسبی روبه رو بوده و تردد در این محور به دشواری انجام می شود.

رئیس پلیس راه گیلان گفت: گردنه حیران در مسیر آستارا به اردبیل نیز به دلیل بارش برف دچار اختلال در عبور و مرور بوده و تردد خودروها در این مسیرنیزبه کندی و فقط با زنجیرچرخ میسر است.

وی ادامه داد: سایر محورهای کوهستانی استان از قبیل محور دیلمان به سیاهکل، مناطق کوهستانی شهرستان املش، منطقه اشکورات رودسر و ماسوله نیز شاهد بارش برف بوده و تردد خودروها در این محورها به کندی انجام می شود.

جمشاد تاکید کرد: همراه داشتن زنجیرچرخ برای تردد در این مسیرها بری خودروها الزامی است.