بازیگوشی غرب علیه ایران "سر شکستنک" دارد/ گزارش آمانو مرده منتشر شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان سمنان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه امروز در یادواره 183 شهید شهرستان مهدیشهر استان سمنان با اشاره به اینکه مسئله انرژی هسته ای در ملت ایران استواری به وجود آورده است گفت: دشمنان هنگامی که مشاهده کردند اگر ملت ایران دارای فناوری هسته ای شود جایگاهش عوض می شود و نمی توانند با زبان زور و تهدید با ایران صحبت کنند شروع به تهدید این ملت بزرگ کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه موضوع هسته ای ایران مستقیما و مستمرا توسط رهبر معظم انقلاب در همه دولت ها دنبال شده است گفت: مسئله هسته ای غیر از فناوری های دیگر است و دارای تکنولوژی است که تراز ملت ایران را بالا می برد.

گزارش آمانو مرده منتشر شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش به گزارش اخیر آمانو بر علیه برنامه هسته ای ایران اشاره و با بیان اینکه این گزارش مرده منتشر شده است گفت: گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دارای نکات بسیار جالبی است که اگر رسانه ها آن را واکاوی کنند مشخص می شود چرا این گزارش مرده منتشر شده است.

لاریجانی ادامه داد: در گزارش های قبلی آژانس شاهد بودیم که گاهی ظاهر آن توسط غربی ها بزک می شد و بدنبال این بودند که نیتشان مشخص نشود اما در گزارش اخیر آژانس شاهد بودیم که آنها بچگانه و با عجله رفتار کردند.

وی تاکید کرد: هفته گذشت اوباما رئیس جمهور آمریکا و سارکوزی رئیس جمهور فرانسه قبل از انتشار رسمی گزارش آژانس اعلام کردند که گزارش آمانو مهم خواهد بود و باید با ایران برخورد شود اما سئوال ما این است که شما از کجا از محتوای این گزارش خبر داشتید؟

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معتقدم اوباما در این موضوع سادگی به خرج داد و تبانی غربی ها بر علیه برنامه هسته ای ایران را آشکار کرد.

لاریجانی با بیان اینکه در فاصله دو گزارش حادثه مهم این بود که معاون آژانس انرژی اتمی و برخی مسئولان آن از تاسیسات هسته ای ایران در کاشان و فردو دیدن کردند و حتی در گزارش فعلی هم آمده است که ما از این تاسیسات دیدن کرده ایم ولی سخن ما این است که اگر تاسیسات را دیده اید باید گزارش معتدل تری از سوی مدیرکل آژانس ارائه می شد.

البرادعی در مقایسه با آمانو انصاف بیشتری داشت

وی با تاکید بر اینکه محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس نسبت به آمانو انصاف بیشتری داشت گفت: آمانو متوجه آداب موضوعات هسته ای نیست و برخلاف مدیران پیشین رفتار می کند و شاهدیم در گزارش فعلی هم شروع به داستانسرایی کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بند 43 گزارش اخیر آژانس در خصوص ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران گزارش داده شده است گفت: این قسمت از گزارش آژانس یادآور ادعاهای رژیم صهیونیستی بر علیه برنامه هسته ای کشورمان است.

لاریجانی ادامه داد: در سال 2003 مجموعه های اطلاعاتی آمریکا گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته ای نظامی ندارد پس چه اتفاقی افتاده است که آمانو به پرونده های گذشته استناد می کند.

منبع گزارش جدید آژانس برای ادعا علیه ایران رژیم صهیونیستی است

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در بخشی از این گزارش آمده است که یکی از کشورهای عضو آژانس انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته ای ایران اطلاعات مهمی به آژانس داده است گفت: فردی به نام منوشه امیر که در مسائل سیاسی حرف های رژیم صهیونیستی را مطرح می کند دیشب به صورت مفصل این مسئله را تبیین کرد و گفت که همه گزارش های رژیم صهیونیستی به آمانو در گزارش اخیر آژانس آمده است.

وی با تاکید بر اینکه مگر اسرائیل عضو آژانس است که مدیرکل نگون بخت آژانس می گوید از یکی از کشورها اسناد گرفته ایم؟ گفت: باید متوجه باشیم غربی ها به دنبال دست و پا کردن مسئله ای جدید برای ایران هستند.

آمانو بداند ملت ایران به دلیل حیثیتی بودن موضوع انرژی هسته ای از آن دست بر نخواهد داشت

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه غربی ها باید چند نکته را متوجه شوند گفت: مسئله هسته ای برای ملت ایران حیاتی است، آمانو و آژانس بین المللی انرژی هسته ای باید بدانند به دلیل حیثتی بودن انرژی هسته ای ملت ایران از این مسئله دست برنخواهد داشت.

لاریجانی ادامه داد: غربی ها تصور نکنند اگر حرف های گنده و گستاخانه بزنند و اخم کنند ملت ایران متزلزل می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع جنگ با ایران از سوی رژیم صهیونیستی و غربی ها مطرح شده است گفت: ملت ایران اهل مجاهدت است و اگر غربی ها می خواهند تتمه آبروی خود را از دست بدهند می توانند با ملت ایران ستیز کنند.

بازیگوشی های غرب علیه ایران سر شکستنک دارد

لاریجانی با بیان اینکه ملت ایران پای مسئله هسته ای ، سپاه پاسداران و ولایت فقیه ایستاده است، افزود: شیطنت های آمریکا، رژیم صهیونیستی و غرب بر علیه ایران بازیگوشانه است اما معتقدیم گاهی این بازیگوشی ها سرشکستنک دارد و بی پاسخ نخواهد ماند.

وی با تاکید بر اینکه گستاخی بر علیه ملت ایران با پاسخ روشن مواجه خواهد شد گفت: علت تهدیدات آمریکایی بر علیه کشورمان پایداری بر مواضع به حق است، لذا راه ما این است که در مسیر فعلی حرکت کنیم.