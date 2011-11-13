65 درصد دریاچه ارومیه به کویر نمک تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباسنژاد افزود: میزان بارندگی در 45 روز نخست پاییز نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در ارومیه 60 درصد افزایش دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه عمیقترین بخش دریاچه ارومیه دارای حداکثر عمق یک متری است، تصریح کرد: با کاهش میزان آب دریاچه ارومیه مشکلات زیادی در این زمینه ایجاد شده است.
وی با اشاره به افزایش تعداد جزایر دریاچه ارومیه، افزود: با کاهش میزان آب دریاچه ارومیه در سالهای اخیر تعداد جزایر در سطح دریاچه ارومیه افزایش یافته است.
عباسنژاد اعلام کرد: در جزایر 9 گانه موجود در دریاچه ارومیه انواع پرندهها به ویژه فلامینگوها تخمگذاری نمیکنند و از نظر آمار 80 درصد جمعیت تخمگذار فلامینگوها در حال حاضر در جزایر دریاچه ارومیه دیده نمیشوند.وی با بیان اینکه دریاچه ارومیه نیازمند 20 میلیارد مترمکعب آب است، گفت: امید به بهبودی دریاچه ارومیه برای رسیدن به حالت قبلی کار مشکلی است.
این مسئول اظهارداشت: اگر ازطریق منابع آب موجود در حوزه دریاچه ارومیه، روانابها، سدها، صرفهجویی در بخش کشاورزی و بارورسازی ابرها آب برای احیای دریاچه ارومیه تامین شود باز جوابگوی نیاز نخواهد بود.
عباسنژاد با بیان اینکه اجرای هرگونه طرحهای توسعهای در حوزه دریاچه ارومیه ممنوع شده است، اظهار داشت: عوامل انسان ساخت مانند سدسازی، کشاورزی، شرب و صنعت بر روی دریاچه تاثیر داشته که از میان عوامل یادشده عمدهترین مصرف آب در بخش کشاورزی است که 70 درصد آن به هدر میرود.
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