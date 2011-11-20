به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصابتی با اعلام نحوه محاسبه سوابق بیمه ای در کارهای سخت و زیان آور، گفت: قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 تامین اجتماعی توسط معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی حفاظت فنی به مدیران کل استان ها جهت اجرا ابلاغ شد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: بر اساس تفسیر مجلس شورای اسلامی سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه 1.5 سال محاسبه خواهد شد و متقاضیان بایستی به کمیته های استان ها مراجعه نمایند.

وی به متقاضان توصیه کرد قبل از تکمیل فرم و ارائه درخواست نسبت به اخذ سوابق بیمه ای و شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور، اطلاعات لازم را از صندوق تامین اجتماعی کسب کنند.