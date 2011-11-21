کاردار بحرین در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه کشورمان در این دیدار، ضمن رد هر گونه ارتباط گروه مذکور با کشورمان، مراتب اعتراض شدید و ناخرسندی مقامات جمهوری اسلامی ایران از تکرار اینگونه ادعاهای واهی و بی اساس را به وی ابلاغ کرد.



حسین کمالیان این اقدامات را فرافکنی و روشهای قدیمی ناکارآمد و در خدمت به دشمنان منطقه توصیف کرد.



کمالیان تصریح کرد: این اقدامات هیچ کمکی به حل مشکل بحرین ننموده و اوضاع منطقه را پیچیده تر خواهد ساخت.



مدیرکل خلیج فارس همچنین افزود: راه حل مسائل بحرین، پاسخ مناسب به مطالبات مشروع مردم مسلمان بحرین است.



کاردار بحرین در تهران گفت: مراتب را در اسرع وقت به مقامات بحرینی منتقل و پاسخ آنان را به مقامات ایرانی ارائه خواهد کرد.

