پانزدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس برگزیدگانش را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس، دوشنبه 30 آبان ماه با حضور «غلامعلی حدادعادل» رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و «محمدرضا رحیمی» معاون اول رییس جمهور از ساعت 19 و 30 تا 21 و 30 در باغ موزه دفاع مقدس برگزار ‌شد.

هیئت داوران این جشنواره از میان 419 عنوان کتاب منتشر شده در سال 1389 در 15 گروه برگزیدگان را به شرح زیر اعلام کرد.

در گروه پژوهش ادبی، کتاب‌های «قسم به نخل قسم به زیتون» نوشته محبوبه روزبهانی، «ادبیات دفاع مقدس» نوشته محمدرضا سنگری و «شناخت ادبیات انقلاب اسلامی» نوشته غلامرضا کافی به ترتیب عنوان‌های سوم تا نخست را کسب کردند.

در حوزه پژوهش فرهنگی نیز ضمن تقدیر از دو اثر «تحلیل تحولات و تاریخ جنگ تبلیغاتی» و نیز «نسیم سبز خاطره‌ها» هیئت داوران کتاب‌های «رهاورد پژوهشی» نوشته جواد اترابی و یوسف دلخون؛ «شخم در مزرعه» نوشته محسن حسام مظاهری و «هنر اهل بیت (ع)» نوشته حجت‌الاسلام سیدحسن منتظرین را به عنوان نفرات سوم تا اول معرفی کرد.

در بخش شعر نیز آثار «انار سبز، زیتون سرخ» سروده پونه نیکویی، «سرزمین هزار خورشید» سروده سلمان نظافت و «داغ و دغدغه» سروده پروانه نجاتی به ترتیب عنوان اول تا سوم را به دست آوردند و هیئت داوران دو اثر «خواب ارغوانی» و «کلمه‌ها سربازند» را نیز شایسته تقدیر معرفی کرد.

در بخش داستان کودک تنها اثر «باغ‌ کیانوش» نوشته علی اصغر عزتی به عنوان رتبه سوم معرفی شد و در سایر رتبه‌ها اثری شایسته انتخاب معرفی نشد و در بخش شعر کودک نیز تنها دو مجموعه شعر «مثل قلب پروانه» سروده مهدی مردانی و «تا پل رنگین‌کمان» سروده مریم هاشم پور شایسته تقدیر معرفی شدند.

در بخش جنگ و زندگی‌نامه، هیئت داوران تنها کتاب «حیات ارجمند» نوشته سمیه شریفلو را شایسته تقدیر دانست و در بخش وصیتنامه داستانی نیز «گنج‌نامه» نوشته محسن سیفی‌کار شایسته تقدیر شناخته شد.

در حوزه زندگی‌نامه داستانی نیز کتاب‌های «زندگی کنار شط» نوشته عبدالرضا سالمی‌نژاد و «یاد یوسف» نوشته یوسف قوجق شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش خاطرات اسارت، هیئت داوران ضمن تقدیر از کتاب «ما هشت نفر» کتاب «یک وجب و چهار انگشت» نوشته محمد پرحلم را به عنوان اثر رتبه سوم معرفی کرد و در بخش خاطرات خودنوشت نیز کتاب‌های «بی‌‌‌سیم‌ها به گوش» نوشته مصطفی رحیمی و «از معراجع برگشتگان» نوشته حمید داوودآبادی، رتبه‌های سوم و دوم را به خود اختصاص داد.

در حوزه خاطرات شفاهی نیز دو اثر «زمین ناله می‌کند» و «سبز در آسمان» شایسته تقدیر شناخته شده و کتاب‌های «سیاه سفید خاکستری» نوشته ساسان ناطق، «سرباز سال‌های ابری» نوشته سیدقاسم یاحسینی و «کوچه نقاش‌ها» نوشته راحله صبوری سوم تا اول معرفی شدند.

در بخش داستان هیئت داوران، ضمن تقدیر از کتاب «عزیز بومی» جایزه سوم و دوم را به ترتیب به کتاب‌های «بوفاری 4» نوشته مصطفی جمشیدی و «سرد سفید» نوشته کاوه بهمن اهدا کرد.

در بخش پژوهش نظامی، کتاب «گزارش روزانه جنگ» شایسته تقدیر شناخته شد و کتاب‌های «بهار 82» نوشته گلعلی بابایی و «عوارض جسمی ناشی از ضایعات جنگ» نوشته محمدحسین لشکری مشترکاً رتبه سوم را به دست آوردند. کتاب «مهران در تحولات جنگ» نوشته مهران خداوردی نیز رتبه دوم را به دست آورد.

در بخش فیلم‌نامه و نمایش‌نامه نیز کتاب‌های «کانال کمیل» نوشته حسین فدایی حسین، «کودک و فرشته» نوشته محمدحسین گوهری و «دو حکایت از چندین حکایت رحمان» نوشته علیرضا نادری رتبه‌های سوم تا اول را به دست آوردند.

در بخش تصویرسازی، پیمان پورحسین، محسن بیرقی و مؤسسه سلوک افلاکیان، رتبه‌های سوم تا اول شناخته شدند و در بخش طراحی جلد نیز رضا زواری و مجید زارع، نفرات دوم و اول شناخته شدند.

همچنین انتشارات فاتحان، انتشارات سوره مهر و انتشارات امیرکبیر، رتبه‌های اول تا سوم بخش ناشران برتر دولتی را کسب کردند و در بخش نشر خصوصی نیز کتاب یوسف، کتاب نیستان و نوید شیراز رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.