دفاع مقدس واقعیتی جامانده در تاریخ نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دوشنبه شب 30 آذر در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس با اشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس واقعیتی است که متناسب با وجود و هستی آن معرفی نشده است، گفت: دفاع مقدس پدیدهای است که بود آن از نمود آن بیشتر است و در واقع باید گفت که در بررسی مقوله دفاع مقدس نمود هرگز به پای بود نمیرسد وهرچه بگوییم، وقتی به پای توصیف این عرصه برسیم میبینیم که کمتر گفتهایم.
وی با تشبیه دفاع مقدس به معدنی که هرچه کاویده شود باز هم ذخیره فراوانی در درون خود داراست، افزود: درباره دفاع مقدس به شیوههای مختلفی میتوان قلم زد؛ از بهانه صدام برای حمله و نوع شروع آن و یا چگونگی همراهی و مشارکت کشورهای عرب در این ماجرا تا اینکه چگونه یک ملت با دست خالی و در محاصره اقتصادی در جنگی قرار میگیرد که در آن هر کسی به هر شیوهای که میتواند به دشمن او کمک میرساند.
حدادعادل با اشاره به مراسم روضهخوانی واقعه عاشورا گفت: در روضهخوانی عاشورا وقتی میخواهند لحظه شهادت اما حسین(ع) را ترسیم کنند میگویند هر که با هر چه داشت به ایشان ضربه زد. در دفاع مقدس هم همینگونه بود. یک ملت با دست خالی وارد جنگ با تمامی ابرقدرتها شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف دفاع مقدس، گفت: یک بعد از دفاع مقدس و خط اولش نظامی بود اما این، همه ماجرا نیست. دشمن در خطوط دیگر تهاجم خود سعی داشت ما را از حیث اقتصادی فلج کند و مردم را از انقلاب خسته کند. اینکه ببینیم در این دفاع چه گذشت و سازماندهی اقتصادی و اطلاعاتی و نظامی در مقابله با این تهاجم چگونه شکل گرفت و ایثار ملت در مقابل تمامی سختیهای آن به چه شکلی رخ داده است خود میتواند محور تولید آثار فرهنگی فراوانی باشد.
حدادعادل ادامه داد: دفاع مقدس سرمایه بزرگی برای ما است که با خون بیش از 200هزار نفر تامین شده است و نباید از ارزش این سرمایه غافل شد و آن را واقعیتی جامانده در تاریخ دانست. باید خاطره آن را در همه بخشهای کشورمان ساری و جاری کنیم. روح دفاع مقدس باید در رگهای ملتما زنده بماند تا نسلهای آینده بدانند که فرزند رزمندگانی بودند که این انقلاب را در موضوع جنگ سرافراز نگاه داشت.
وی همچنین افزود: برای حفظ روحیه دفاع مقدس باید به حفظ آثار بر جای مانده از آن پرداخت که بنیاد حفظ آثار نیز به همین منظور تشکیل شده است و این موزه و موجودیت آن نیز در همین راستا است. همه کشورهایی که در جهان به نوعی با جنگ سروکار داشتهاند چنین موزهای دارند و این موضوع باید در کنار توجه به سینما و تئاتر و کتاب مورد توجه بیشتر ما قرار گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: ما نسبت به سالهای پذیرش قطعنامه چندین برابر کتاب در این حوزه داریم که بسیار ارزشمند است.
در پایان این مراسم نیز محمود اکرامیفر دبیر علمی این جشنواره در سخنان کوتاهی انتخاب این دوره آثار برتر را انتخابی از میان 469 عنوان کتاب در 505 جلد عنوان کرد و گفت: آثار رسیده به دبیرخانه در دوره اخیر در حوزه پژوهش ادبی 100درصد افزایش نسبت به دوره قبل را شاهد بود که این موضوع در حوزه پژوهش فرهنگی 32 درصد بوده است.
وی همچنین به کاهش 5 درصدی آثار رسیده به دبیرخانه در حوزه پژوهش نظامی اشاره کرد و گفت: در بخش زندگینامه داستانی نسبت به سال 87 و 88 با رشد 50 درصدی روبرو بودهایم و در بخش داستان نیز نسبت به سال 87 با رشد 95 درصدی و نسبت به سال 88 با رشد 98 درصدی همراه بودهایم.
به گفته اکرامیفر بخش داستان کودک نیز نسبت به سال 87 با 10 درصد کاهش و نسبت به سال 88 با 10 درصد افزایش همراه بوده است.
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