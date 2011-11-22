به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا حریری امروز در نشستی خبری گفت: چینی‌ها علاقمند به گسترش روابط تجاری خود با ایران هستند، اما پاسخ دادن به این علاقمندی، عزم ملی نیاز دارد و تمامی بخش‌ها و دستگاههای دولتی باید در این زمینه کمر همت ببندند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اعلام تحریم‌های جدید از سوی کشورهای غربی بر علیه ایران افزود: در این میان ایران روابط خود را با چین گسترش خواهد داد، البته در این گسترش روابط، تنها مهم این نیست که سطح مبادلات بالاتر رود، بلکه باید برای همین گسترش روابط نیز برنامه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در شرایط اجبار، سناریوهای ما برای روابط با چین باید بیشتر باشد و نباید یک سناریوی منفعلانه در شرایط تحریم، برای گسترش روابط با چین پیاده کرد، بلکه باید به این نکته توجه داشت که منفعت دوطرفه در این میان در نظر گرفته شود.

به گفته حریری، هرگونه تنش سیاسی، فضای سرمایه گذاری را ناامن می‌کند و این روزها امکان دارد که بذری که می‌پاشیم به موقع برداشت نشود، اما باید زمینه را آماده کرد که تمرین داشته باشیم تا زمانی که در شرایط سخت قرار می‌گیریم، ورزیده‌تر عمل کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص روابط تجاری ایران و چین در سال 2011 میلادی افزود: هم اکنون میزان روابط تجاری ایران و چین، 39 میلیارد دلار است که پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری میلادی، به 40 میلیارد دلار برسد.

حریری گفت: در این میان 34 درصد رشد نسبت به سال قبل مشاهده می‌شود، البته باید توجه داشت که با احتساب نفت، 70 درصد از مبادلات انجام شده میان ایران و چین، صادرات ایران به چین و 30 درصد آن واردات ایران از چین است.

وی اظهارداشت: صادرات غیرنفتی ایران به چین در سال 2011 معادل 6 میلیارد دلار بوده است و آمارهای گمرک نیز نشان می دهد که اولین مقصد کالاهای صادراتی ایران، چین است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد جدید اتاق ایران و چین به چینی ها در خصوص سرمایه گذاری مشترک دو کشور به جای واردات کالا از چین گفت: ما این پیشنهاد را ارایه کرده‌ایم اما پذیرش آن با چینی‌ها است.

حریری با تاکید بر اینکه چینی‌ها باید به این نکته توجه داشته باشند که ذائقه بازار ایران یک ذائقه غربی است و اگر شرایط تحریم ها منتفی شود به طور قطع، ایران رغبت بیشتری برای توسعه روابط خود با کشورهای غربی دارد، بر این اساس اگر چین تنها روابط خود با ایران را محدود به واردات کالا کند، آنگاه از این میان ضرر می‌کند.

وی اظهارداشت: اما در حالیکه چینی‌ها با ایرانی ها سرمایه گذاری مشترک داشته باشند، می توانند بازار پایداری را نیز برای خود تضمین کنند.

حریری با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذاری های خارجی گفت: اگر بخواهیم اقتصاد ایران را رونق داده و به اشتغالزایی بپردازیم، باید به طور قطع سالانه 50 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، در حالیکه هم اکنون جذب سرمایه خارجی در ایران 3 تا 4 میلیارد دلار است.

وی با اشاره به برگزاری همایش توسعه روابط اقتصادی ایران و چین اظهار داشت: این همایش دو هدف تشویق به جذب سرمایه گذاری از سوی شرکتهای چینی در ایران و توسعه صادرات ایران به چین را دنبال می کند.

حریری گفت: در این همایش دو رویکرد دنبال می شود، به نحوی که تجار ایرانی سرمایه خارجی جذب کنند و از طریق تجار چینی، به بازارهای جدید دست یابند.

وی اظهار داشت: تا سال 2017 میلادی، میزان مبادلات چین باید به 8 هزار میلیارد دلار برسد، این در حالی است که هم اکنون مبادلات خارجی چین، بالغ بر 3 هزار میلیارد دلار است و باید به 8 هزار میلیارد دلار برسد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: مزیت ما در صادرات به چین صادرات کالاهای لوکس از جمله خشکبار، صنایع دستی و فرش دستباف است. اما باید از گامهای کوچک نیز برای جذب سرمایه گذاران خارجی استفاده کرده و با چینی ها سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم.

همچنین در این نشست، کریم محوری، دبیر همایش توسعه روابط اقتصادی ایران و چین نیز گفت: این همایش 21 و 22 آذرماه در مرکز همایش های وزارت امور خارجه برگزار می شود و توسعه روابط اقتصادی ایران و چین را دنبال می کند.

وی اظهارداشت: در این همایش 400 شرکت ایرانی حضور دارند و فرهنگ تجارت، سرمایه گذاری و بانکداری نیز موضوع همایش هستند.