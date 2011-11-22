درگیری فیزیکی در پارلمان کره جنوبی/اظهارات "شرمن"درباره مذاکرات شش جانبه

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های کره جنوبی گزارش دادند : نمایندگان مخالف در اعتراض به تصویب طرح توافق تجارت آزاد آمریکا و کره جنوبی و به منظور لغو این طرح یک گاز اشک آور را مقابل صندلی "چانگ یو هوا" سخنگوی حزب حاکم کار در پارلمان پرتاب کرده و با دیگر نمایندگان به صورت فیزیکی درگیر شدند.

پیش از تصویب این توافق سخنگوی مجلس از نمایندگان حزب حاکم و مخالف خواست تا اختلافات خود را کنار گذاشته و با یکدیگر به نتیجه برسند، اما فضای پارلمان یکباره متنشج شد و حزب حاکم با بی اعتنایی به درگیریهای موجود این لایحه با 157 رای موافق در برابر 7 رای مخالف به تصویب رساند.

در پی انعقاد توافق تجارت آزاد با آمریکا در سال 2007، این توافق به یکی از مسائل سیاسی مهم و بحث برانگیز در پارلمان کره جنوبی تبدیل شده است و احزاب مخالف قول داده اند که این توافق را بلوکه کنند، زیرا آن را به نفع واشنگتن می دانند. کنگره ایالات متحده نیز این توافقنامه را اوایل ماه گذشته تصویب کرد.

خبر دیگر اینگه "وندی شرمن" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی با شفاف خواندن موضع کره جنوبی و کشورش در قبال کره شمالی توقف غنی سازی اورانیوم و پایبندی پیونگ یانگ به تعهدات هسته ای را پیش شرط ازسرگیری مذاکرات شش جانبه خواند.

مذاکرات شش ‌جانبه میان کره شمالی و جنوبی، چین، روسیه، ژاپن و آمریکا از آگوست سال ۲۰۰۳ آغاز شد و هدف این مذاکرات پایان دادن به برنامه‌‌ های تسلیحات اتمی کره شمالی است. این مذاکرات از دسامبر سال ۲۰۰۸ متوقف شده است.

از سال 2008 به این سو کره جنوبی و آمریکا بارها سعی داشتند با تحت فشار گذاشتن کره شمالی این کشور را وادار به از سرگیری گفتگوهای شش جانبه کنند.