* خبرگزاری مهر: از قبل از بازی شروع کنیم. انتظار داشتید هواداران استقلال تا این اندازه برای شما سنگ تمام بگذارند؟

- وحید طالب‌لو: با توجه به اینکه در این چند وقت مردم همیشه به من لطف داشته‌اند، با تمام وجود انتظار داشتم که این طور از من استقبال کند. واقعا ممنون همه آنها هستم و امیدوارم بتوانم روزی محبت‌های آنها را جبران کنم. پیش از این مردم با اس ام اس ها و ایمیل‌های خود با من در ارتباط بودند و عنوان می کردند که با حضور در ورزشگاه از من حمایت می کنند به همین خاطر غافلگیر نشدم و البته خوشحال هم شدم. در اینجا باید از چند نفر از هواداران تشکر کنم که برای من وبلاگ و سایت درست کردند تا از این طریق با مردم در ارتباط باشم.

* این انتظار وجود داشت که براساس یک سنت درست یا غلط پیش از آغاز بازی سمت پرویز مظلومی می رفتید و به او دسته گل می دادید. چرا این کار را نکردید؟

- خلاصه یکسری مسائل از قبل وجود داشت و من از ایشان دلگیر بودم. شاید از دید بعضی‌ها این بد باشد اما نمی توانم رفتار و گفتارم با هم متفاوت باشد. من اگر از آقای مظلومی ناراحتم، نمی توانم شو بازی کنم و در دلم از ایشان ناراضی باشم و ظاهر را حفظ کنم. من از آقای مظلومی ناراحتم و این ناراحتی را انکار نمی کنم. به همین دلیل هم سمت ایشان نرفتم.

* علت این ناراحتی چیست؟

- مظلومی باعث شد من از استقلال بروم. ایشان برنامه ریزی کرده بود تا از استقلال جدا شوم! من از بابت جدا شدن از استقلال ناراحت نیستم. قبل از من خیلی از بزرگان فوتبال ایران بنا به هر دلیلی از استقلال رفته‌اند. هر آمدنی، رفتنی دارد و من از رفتنم ناراحت نیستم، بلکه از نحوه جدایی‌ام ناراحتم. ایشان باعث شد تا خیلی زشت و بد از استقلال بروم و همین برایم ناراحت کننده است.

* مگر نحوه جدایی شما از استقلال چطور بود؟

- به واسطه سال‌ها بازی برای تیم استقلال این انتظار را داشتم که اگر سرمربی تیم نمی خواست من در این تیم باشم، خیلی راحت در یک جلسه دوستانه به من بگوید: "تو را نمی خواهم"، نه اینکه من در رسانه‌ها متوجه شوم، برای فصل آینده مرا نمی خواهند. من به سلیقه آقای مظلومی احترام می گذارم اما اعتقاد دارم در زمان جدایی از استقلال برخورد خوبی با من نشد.

* بعد از بازی گفته بودید که آقای مظلومی قبل از آغاز فصل خواهان حضور رحمتی در تیم استقلال شده است. چقدر از این موضوع اطمینان دارید، چون سیدمهدی رحمتی قسم خورده است که این موضوع صحت ندارد؟

- من از این موضوع اطمینان دارم که اگر نداشتم آن را مطرح نمی کردم. بعد از بازی سپاهان - استقلال در پرواز برگشت به تهران آقای پرویز مظلومی در کنار رحمتی نشسته بود و همان جا از رحمتی قول گرفته بود که فصل آینده برای استقلال بازی کند. این را چندی بعد نزدیکان آقای مظلومی و رحمتی به من گفتند. در آینده در این خصوص اگر لازم باشد، شفاف‌تر حرف خواهم زد.

* اینکه در هواپیما مظلومی و رحمتی کنار هم نشستند، چیز غیرطبیعی نیست، یعنی شما هیچ وقت در پروازها کنار یک مربی و بازیکنان از تیم‌های دیگر نشسته‌اید؟

- اتفاقا یکبار که برای برپایی اردو به ترکیه رفته بودیم، اردوی ما همزمان شده بود با حضور تیم‌های استیل آذین و سپاهان در این کشور. در زمان بازگشت تیم از آنتالیا خیلی اتفاقی، تاکید می کنم اتفاقی من در کنار آقای قلعه نویی نشستم که آن زمان سرمربی تیم سپاهان بود. به جرات می توانم بگویم در آن زمان نه من و نه آقای قلعه نویی یک کلام در مورد فوتبال حرف نزدیم. آقای مظلومی که چند صندلی از ما عقب تر نشسته بود، به آقای پورحیدری، امیری و دیگر همراهان تیم فشار آورده بود که وحید را از کنار قلعه نویی بلند کنید، او چرا در کنار صندلی سرمربی تیم رقیب نشسته است؟ و ... . من نمی دانم چرا باید از کنار آقای قلعه نویی بلند می شدم، مگر ایشان استاد و سرمربی من نبوده است؟ مگر من با ایشان چه پدرکشتگی داشتم؟ اینکه آقای قلعه نویی مربی رقیب است، یعنی من نباید با او حرف می زدم؟! این را خیلی‌ها می توانند شهادت بدهند، آقای بصیرت، سرپرست پیشین تیم سپاهان یکی از آنهاست. بالاخره ناچار شدم نزدیکی استانبول صندلی‌ام را عوض کنم، چرا که آقای مظلومی خیلی نگران بود، ایشان فکر می کرد، ما چه کاری می خواهیم انجام دهیم!

* به غیر از این مسائل چه برخوردهای دیگری از سوی مظلومی صورت گرفت که موجب ناراحتی شما شد؟

- رفتارهای ضدو نقیض آقای مظلومی گواه این است که ایشان مرا نمی خواست. او هیچ وقت اجازه نداد در روزهایی که در اوج بودم برای استقلال باز کنم. هر زمان که به اوج آمادگی می رسیدم، نیمکت نشین می شدم، آنهم بدون دلیل. اما هر وقت نیاز داشتند باید وارد زمین می شدم، اصلا هم توجه نمی کردند که من از نظر روحی و بدنی آماده هستم یا نه!

* اما مظلومی در پایان دیدار استقلال - شاهین بوشهر تاکید کرده به شما و محمد محمدی به یک اندازه فرصت داده است و حتی عنوان کرده که محمدی از این رویه به هیچ عنوان ناراحت نبوده است.

- شرایط من با محمدی قابل مقایسه نیست. متاسفانه حرف‌های آقای مظلومی با عملکردشان زمین تا آسمان تفاوت دارد. از ابتدای فصل قرار بود اگر تیم گل بد خورد و یا باختیم، دروازه بان عوض شود. چرا بعد از بازی با تراکتورسازی این اتفاق نیفتاد؟ چرا بعد از بازی با مس کرمان که براساس گفته آقای مظلومی یک امتیاز آن بازی را با عملکرد خوب من کسب کردیم به ناگاه من نیمکت نشین شدم؟! چرا بعد از بازی با سایپای البرز که تیم ما در دقیقه 90 آنهم از روی نقطه پنالتی گل دوم را خورد و با نتیجه 3 بر 2 پیروز شدیم بازهم بصورت اتفاقی و ناگهانی برای دیدار با صبای قم که پیش بازی دربی بود، من نیمکت نشین شدم؟ از این چراها زیاد است که هیچ وقت آقای مظلومی حاضر نشد پاسخ قانع کننده‌ای به من بدهد و حاضر به گفتگو در مورد آن نبود. آقای مظلومی تا قبل از بازی با ملوان جواب سلام مرا هم نمی داد اما زمانی که محمدی مصدوم شد آمد سرم را بوسید تا وارد زمین شوم. من نیازی به این کارها نداشتم. من صداقت می خواستم. می خواستم رفتارها و گفتارها باهم یکی باشد که متاسفانه نبود.

* شما با سیدمهدی رحمتی مشکلی دارید؟

- من از نظر فنی با مهدی رحمتی مشکلی ندارم و بارها گفته‌ام او از نظر فنی یکی از دروازه بان‌های خوب فوتبال ماست. من در گذشته در استقلال و اردوی تیم ملی رقیب و رفیق رحمتی بوده‌ام. هر دوی ما امتحان خود را در این فوتبال پس داده ایم اما من از مهدی یک ناراحتی دارم که به موقع آن را می گویم.

* در زمان بازی برابر استقلال با رحمتی روبه‌رو شدید؟

- بله! اتفاقا سلام و علیک گرمی هم داشتیم. من با آقایان پورحیدری، ترابپور و حجازی هم برخورد گرمی داشتم اما سمت آقای مظلومی نرفتم.

* صرفنظر از این مسائل فکر می کنیم تیم شما بازی خوبی را مقابل استقلال به نمایش گذاشت و شاید اگر داور قدری با شاهین مهربان‌تر می بود، نتیجه غیر از باخت 3 بر 2 این تیم می شد.

- نمی خواهم در مورد داوری حرفی بزنم اما فکر می کنم از بابت داوری مقابل استقلال ضربه خوردیم. من شب گذشته بارها صحنه‌های مشکوک بازی را دیدم. صرفنظر از پنالتی که در ابتدای بازی برای ما گرفته نشد و پنالتی که علیه ما اعلام شد، در آن صحنه‌ای که داور خطای هند مرا اعلام کرد، خیلی با خط محوطه فاصله داشتم و فکر می کنم اعلام خطای یک ضرب به سود استقلال درست نبود. من اصلا نمی دانم چرا داور به من کارت زرد نشان داد، من که به عمد خطا نکرده بودم! باید این را از کارشناسان داوری و برای اطلاع خودم بپرسم که اگر دروازه بانی سهوی چنین کاری انجام داد آیا باید کارت زرد بگیرد.

* کارشناسان داوری اعتقاد دارند تصمیمات داور به ضرر شماه بوده است.

- متاسفانه بازیکن استقلال پیراهن حمیدی را گرفت اما داور اعلام پنالتی نکرد اما در صحنه‌ای که خود آقای مجیدی هم گفته بود، شکوری پنالتی نکرده است، داور به سود استقلال اعلام پنالتی کرد. مگر ما چقدر توان و انرژی داریم که با وجود اشتباهات داوری برنده شده و یا حتی یک امتیاز را بگیریم. ما در بازی که استقلال فقط گل سوم خود را روی یک حرکت تیمی به ثمر رساند و گل اول و دومش روی ضربات ایستگاهی و پنالتی به ثمر رسید، حق مان باخت نبود. البته باید به گل مسعود نظرزاده نیز اشاره کنم که یکی از گل‌های زیبای فوتبال ما بود.

* با این وجود تیم شما نمایش خوبی مقابل استقلال داشت.

- فکر می کنم از نظر کار تیمی نسبت به استقلال برتری داشتیم. استقلال نفراتی تاثیرگذار دارد که هرکدام می توانند نتیجه را عوض کنند. به نظر من آنها باعث شدند نتیجه به سود استقلال عوض شود. البته نباید از کنار اتفاقات فوتبالی هم بگذریم که در لحظات پایانی بازی به سود استقلال رقم خورد.

* قبول دارید که خط دفاع شاهین در بازی با استقلال نتوانست آنطور که باید و شاید انتظارات را برآورده کند؟

- زمانی که یک تیم سه گل دریافت می کند، قطعات ساختار دفاعی‌اش ضعیف عمل کرده است. البته باید بگویم حق ما در این بازی دریافت سه گل نبود. درست است که تیم استقلال فشار زیادی روی دروازه ما وارد آورد اما عملکرد خط دفاعی ما بد نبود. حداقل در دو گل تصمیمات داور به ضرر تیم ما بود و تاثیر مستقیم داشت.

* کریمی چرا بازوبند را می خواهد از شما بگیرد؟

- این از طنزپردازی آقای کریمی بوده، چرا که ایشان گفته است، چون وحید خوب شیر یا خط نمی کند، بازوبند را از او می گیرم. من دیروز اصلا اجازه ندادم داور شیر یا خط کند، چرا که آقای مجیدی بزرگ‌تر ماست و من چندین سال در کنار ایشان در تیم استقلال بازی کرده بودم.

* در نهایت اگر حرف خاصی مانده بفرمائید.

- ابتدا باید به آقای زرینچه درگذشت پدرشان را تسلیت بگویم. البته صحبتی هم با هواداران استقلال دارم. من اگر این حرف‌ها را زدم به خاطر خودم نبود. اگر می خواستم برای خودم این حرف‌ها را بزنم اول فصل می گفتم نه امروز که سه هفته مانده تا نیم فصل. اینها را برای این گفتم که خیلی از هواداران استقلال نمی دانند که چرا من از این تیم رفتم. برخی فکر می کنند به خاطر پول یا حضور مهدی رحمتی از استقلال رفتم که به هیچ عنوان این طور نیست. بازهم از هواداران استقلال و شاهین به ویژه بوشهری‌ها تشکر می کنم. متاسفانه نتوانستیم با دست پر به بوشهر بازگردیم و امیدوارم در آینده محبت‌های هواداران شاهین را جبران کنیم.