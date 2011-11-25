سرکوب خونین معترضان به سیاستهای هسته ای در آلمان و فرانسه

پس از ترک آخرین قطار حامل زباله های هسته ای از فرانسه به مقصد آلمان، تظاهرات معترضان فرانسوی در اعتراض به انتقال زباله های هسته ای از کشورشان به خشونت کشیده شد و پلیس با استفاده از گاز اشک آور سعی کرد تا تظاهرات را سرکوب کند و در جریان این ناآرامی ها 16 نفر بازداشت شدند.

تظاهرات در اعتراض به انتقال زباله های هسته ای از فرانسه به آلمان از روز سه شنبه در خیابانهای شهر "والونی" در شمال غرب فرانسه، جایی که قطار حامل زباله های هسته ای از این شهر عازم "گورلربن" در شمال آلمان می شود، آغاز شده است.

پیشتر در پی وقوع چندین انفجار در نیروگاه هسته ای فوکوشیما، مردم فرانسه تظاهرات گسترده ای را در اعتراض به فعالیتهای هسته ای در پاریس برگزار کرده و خواستار پایان دادن به چنین فعالیتهایی در کشور خود شده بودند.

تظاهرات کنندگان فرانسوی معتقدند که نشت مواد رادیواکتیو در نیروگاه هسته ای فوکوشیما نشان می دهد تلاشها برای حفاظت از نیروگاه های نمی توانند برای همیشه کارآمد باشند.

در همین حال آلمانی ها نیز دراعتراض به ورود قطار حامل زباله های هسته ای یا رادیواکتیو به کشورشان تظاهرات کردند.

در پی فاجعه در نیروگاه هسته ای فوکوشیما و تصمیم برلین برای تعطیلی تمام نیروگاه های هسته ای خود در سال 2022، این اولین بار است که زباله های اتمی از فرانسه به آلمان منتقل می شوند.

"نوربرت روتگن" وزیر محیط زیست آلمان پس از گفتگو با ائتلاف حزب حاکم به رهبری "آنجلا مرکل" صدر اعظم این کشور اعلام کرد: در پی بحران هسته ای ژاپن، ائتلاف راستگرای آلمان خواستار تعطیلی تمام تاسیسات هسته ای در سال 2022 شد و این تصمیم تغییر نمی کند.

بر این اساس اکثر 17 رآکتور هسته ای آلمان در پایان سال 2011 تعطیل می شود و در پی اعلام حالت فوق العاده در نیروگاه فوکوشمیما در مارس گذشته دولت آلمان تحقیقات خود را درباره امنیت رآکتورهای هسته ای کشور آغاز کرده و فعالیت هفت رآکتور به مدت سه ماه به حالت تعلیق درآمده است.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که هزاران آلمانی تظاهرات گسترده ای را در اعتراض به استفاده از انرژی هسته ای در 21 شهر این کشور برگزار کرده و خواستار تعطیلی تمام نیروگاه های هسته ای کشورشان و تغییر سیاست دولت در قبال انرژی هسته ای شدند.