عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرحهای مشارکت خارجی صنعت پتروشیمی، گفت: در حال حاضر ساخت مجتمع پتروشیمی ونیران با مشارکت ونزوئلا مشکلی ندارد و مسیرهای تامین فاینانس در حال نهایی شدن است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در حال حاضر تامین منابع مالی طرح مشترک پتروشیمی ایران و ونزوئلا از پیشرفت مطلوبی برخوردار است، تصریح کرد: با توجه به اینکه ساخت این مجتمع پتروشیمی با مشارکت دولتی انجام می شود پیش بینی می شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح از محل صندوق توسعه ملی تامین شود.

معاون وزیر نفت همچنین از معرفی بانک ملی به بانک مرکزی برای استفاده از فاینانس خارجی خبر داد و افزود: استفاده از مسیرهای متعدد منابع مالی و اعتباری برای ساخت و توسعه این مجتمع پتروشیمیایی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، تیر ماه سال 1386 با حضور محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز روسای جمهور ایران و ونزوئلا کلنگ ساخت 2 واحد مشترک متانول به زمین زده شد.



بر این اساس، با تاسیس شرکت مشترک "ونیران" قرار است یک واحد متانول با ظرفیت یک میلیون و 650 هزار تن در سایت دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ساخته شود.



برای اجرای این پروژه مشترک پتروشیمی بین الملل ایران 49 درصد، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی یک درصد، پکی ون ونزوئلا 49 درصد و شرکت سرمایه گذاری ونزوئلا (آی.پی.اچ.ال) یک درصد سهم دارند.

آمادگی اندونزی برای مشارکت در پتروشیمی هنگام

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح پتروشیمی مشترک ایران و اندونزی (هنگام)، توضیح داد: اندونزی برای اجرای این مجتمع پتروشیمی مشترک در منطقه عسلویه اعلام آمادگی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تامین فاینانس و منابع مالی از طریق بانکهای خارجی برای آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی هنگام در حال انجام است، بیان کرد: پیش بینی می شود به زودی عملیات اجرایی این مجتمع پتروشیمی در فاز دوم پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آغاز شود.

به گزارش مهر، ساخت واحدهای مشترک اوره و آمونیاک (هنگام) با مشارکت 50 درصدی شرکت پوسری اندونزی برای تولید یکهزار و 150 تن محصول در فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از طرحهای مشارکتی صنعت پتروشیمی به شمار می رود.

عمان از پتروشیمی هرمز کناره گیری کرد

بیات در ادامه درباره وضعیت ساخت مجتمع پتروشیمی هرمز با مشارکت عمان، گفت: طرف عمانی در حال کناره گیری از ساخت این مجتمع پتروشیمیایی است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دلیل کناره گیری عمان از ساخت مجتمع پتروشیمی هرمز را قیمت فروش خوراک عنوان کرد و افزود: تحریمها در این عدم همکاری بین المللی تاثیری نداشته است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه بر اساس تفاهم نامه مشترک ایران و عمان یک دوره زمانی برای مشارکت دو جانبه تعریف شده بود، تصریح کرد: با بهپایان رسیدن این دوره، دو طرف بر روی نرخ خوراک به توافق نهایی دست نیافته اند.

این مقام مسئول از واگذاری سهام عمان در پتروشیمی هرمز به سایر شرکتهای داخلی و خارجی خبر داد و یادآور شد: هم اکنون مذاکره با تعدادی از شرکتهای داخلی، خصوصی و خارجی برای مشارکت در ساخت این مجتمع پتروشیمیایی در عسلویه در حال انجام است.

به گزارش مهر، مرداد ماه سال 1388 همزمان با سفر سلطان‌قابوس پادشاه عمان به تهران، دو کشور ایران و عمان برای ساخت یک واحد تولید اوره و آمونیاک با مشارکت 50 درصدی دو کشور و با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 650 هزار تن محصول، یک توافق‌نامه امضا کردند.



در همین حال پیشتر یک مقام مسئول در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اسفندماه سال گذشته با تاکید بر اینکه قصد داریم حداکثر تا 2 ماه آینده وضعیت سرمایه‌گذاری عمان در ساخت پتروشیمی هرمز را روشن کنیم به مهر گفته بود: اگر طرف عمانی تمایلی به سرمایه‌گذاری در عسلویه را ندارد، سایر شرکتهای خصوصی و یا خارجی جایگزین این مجموعه خواهند شد.



احمد حیدرنیا هم پیشتر با بیان اینکه به دنبال مکاتباتی که با عمان انجام شد، به نظر می‌رسد این کشور تمایلی برای سرمایه‌ گذاری و مشارکت در ساخت مجتمع پتروشیمی هرمز ندارد به مهر گفته بود: مطابق با تفاهم‌نامه امضا شده، طرف عمانی باید به طور رسمی خروج و انصراف خود را از مشارکت در این طرح پتروشیمی اعلام کند.



مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون چند سرمایه گذار داخلی و خارجی برای مشارکت در ساخت پتروشیمی هرمز اعلام آمادگی کرده‌اند، اظهار داشت: با توجه به خوراک فراوان گازی، دسترسی به آبهای بین‌المللی و وجود زیرساختهای صادراتی در عسلویه، ساخت واحدهای اوره و آمونیاک در این منطقه متقاضیان بسیاری دارد.



به گزارش مهر، هدف از ساخت مجتمع پتروشیمی هرمز، تولید سالانه یک میلیون و 150 هزار تن اوره و آمونیاک بود که پیشتر توافق‌نامه ای برای واگذاری 50 درصد سهام این واحد به شرکت نفت عمان امضا شده بود.



خوراک این مجتمع پتروشیمی به میزان 670 میلیون متر مکعب در سال، از فازهای جدید میدان مشترک پارس‌جنوبی تامین خواهد شد؛ ضمن آنکه پیشتر قرار بود ساخت این مجتمع پتروشیمی تا سال 1392 به پایان برسد.



بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود برای ساخت این مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک، به حدود 500 میلیون دلار سرمایه نیاز باشد.