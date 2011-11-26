9 ماه از ندادن یارانه بلیت مترو گذشت/ بی توجهی به قانون بدعتی خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف روز شنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از 42 دستگاه واگن مترو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یارانه بلیت صرف هزینه های نگهداری تعمیرات و دستمزدها در مترو می شود و قیمت تمام شده هر سفر کاملا مشخص است گفت: وقتی که از ما می خواهند قیمت واقعی و آزاد هر سفر را از مردم نگیریم و مجموعه دولت تصویب می کند که بخشی از هزینه ها را شهرداری و بخشی دیگر را خود دولت پرداخت کند باید این یارانه ها به موقع و به طور کامل پرداخت شود تا مترو دچار مشکل نشود.

وی افزود: اول فروردین ما به طور منظم و مانند همیشه نسبت به جابه جایی مسافران در مترو اقدام کرده ایم در حالیکه با گذشت 9 ماه از سال یارانه ای از سوی دولت پرداخت نشده است.

شهردار تهران اضافه کرد: بحث یارانه ها مانند فعالیتهای عمرانی نیست که بگوییم اگر اعتبارات پرداخت نشد پروژه را متوقف می کنیم ما حتی نمی توانیم یک لحظه قطارها را دیرتر اعزام کنیم و اگر حتی یک دقیقه تاخیر در قطارها داشته باشیم مردم در ایستگاهها دچار مشکل می شوند.

مردم در خصوص یارانه های بلیت قضاوت کنند

قالیباف اظهار کرد: من نباید در بحث یارانه ها قضاوت کنم بهتر است رسانه ملی بیاید میزگردی را برگزار کند تا طرفین بیایند و مستندات و حرفهای خود را مطرح کنند و در نهایت مردم قضاوت کنند.

وی ادامه داد: وقتی قانونی مصوب می شود همه باید قانون را اجرا کنیم اما مهمترین معضل امروز این است که بعضی ها به قانون احترام نمی گذارند که این بدعتی خطرناک است.

بانکها سخت گیر تر شده اند

شهردار تهران در ادامه با اشاره به اینکه مقرر است تا پایان سال در مجموع 400 واگن جدید به مترو اضافه شود، گفت: تاکنون 162 واگن از مجموعه این واگنها وارد خطوط شدند که حدود 50 درصد از مجموع واگنها می شود که امیدواریم 50 درصد باقیمانده نیز تا پایان سال وارد خطوط شوند.

قالیباف افزود: اگرچه این روزها کار کردن با بانکها سخت تر شده و به ما سختگیری بیشتری می کنند ولی در تلاشیم تا به تعهدات خود عمل کرده و مشکلات را از سر راه برداریم.