بسیجیان حافظان اصلی ولایت فقیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی صبح شنبه در همایش اقتدار بسیجیان بیرجند اظهارداشت: پایمال کردن حق مظلومان یکی از عقاید اساسی حکومت ها در غرب است ولی امام خمینی(ره) با قیام بر علیه طاغوت های زمان و پیروزی انقلاب مسیح زمان برای نجات مظلومان شدند.

وی افزود: از آن جایی که ماهیت این انقلاب اسلامی بود امام (ره ) برای حفاظت از دستاورهای آن تشکلی از جنس خود انقلاب یعنی بسیج راخلق کردند که تا به امروز شاهد هستیم بسیج وظیفه خود را در این زمینه به خوبی انجام داده است.

امام جمعه شهرستان بیرجند تصریح کرد: آنچه زمینه جهانی شدن انقلاب را فراهم کرده ایستادگی و مقاومت بسیجیان در عرصه های مختلف در مقابل توطئه های دشمنان است.

حجت الاسلام رضایی تزویر، ریا و سوء استفاده از نام قرآن، دین، خون شهدا، اصل ولایت فقیه و آزادی را مهم ترین مشخصه دوران امروز عنوان کرد و گفت: با توجه به این که مبحث انتخابات در پیش است عده ای قصد فریب مردم را دارند بنابراین باید مردم با بصیرت در عرصه انتخابات وارد شوند زیرا در غیر این صورت ارزش های انقلاب و اسلام به تباهی کشیده خواهد شد.

وی ادامه داد: این دوره یکی از حساس ترین دوره های تاریخ است و یک اشتباه ساده می تواند جامعه ایران را به جامعه کوفه در زمان امام حسین(ع) شبیه کند.

امام جمعه شهرستان بیرجند یادآورشد: نفش بسیجیان در برگزاری یک انتخابات سالم بسیار پر اهمیت است وبسیج باید دفاع از اصل ولایت فقیه وخون شهدارا محورترین اصل خود در دوران معاصر قرار دهد.