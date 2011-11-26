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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

آفتابی در گفتگو با مهر:

انقلاب اسلامی ایران بزرگترین دستاورد نهضت عاشورا است

انقلاب اسلامی ایران بزرگترین دستاورد نهضت عاشورا است

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: رسالت نهضت عاشورا، خود بر پایه مبارزه با نظام های ظلم و جور بود و توانست تحقق بخش انقلاب های مختلف در جهان باشد که بزرگ ترین دستاورد این نهضت عظیم، انقلاب اسلامی ایران بود.

حجت الاسلام محمد آفتابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قیام  امام حسین (ع)، عاشورا و  نهضت عاشورا که خود به یک جهان بینی تبدیل شد، سه مولفه مهم در تبیین حرکت امام حسین (ع) برای آیندگان و در طول تاریخ بوده که نیازمند بررسی و پژوهش بیشتر در این زمینه است.

مدیرکل  ارشاد  استان کرمانشاه تاکید کرد: امام حسین (ع) به منظور مبارزه با ظلم و جور و احیاء مجدد فرهنگ ناب نبوی علیه دستگاه یزیدیان به پا خواست و در مسیرحرکت خود اهداف و رسالت قیام خود را برای جهانیان و آزادی خواهان بیان کرد .

آفتابی افزود: این حرکت انقلابی و قیام نه یک قیام علیه حکومتی خاص بلکه قیامی جهانی علیه حکام ظالم بود چرا که در ادامه مسیر و رسالت پیامبران الهی و با هدف نجات انسانیت شکل گرفت و امام حسین (ع)  به خوبی می دانست که قدم در چه  مسیر پر عظمتی نهاده است و آن مسیر همانا باز کردن راه انقلاب و قیام برای انسانهای آزادی خواه بود.

وی گفت: مؤلفه دوم قیام امام حسین عاشورا است که نماد مقاومت ایثار ازخودگذشتگی و در نهایت شهادت است، عاشورا توانست به قیام امام حسین (ع)واقعیت بخشد و مسیر شهادت افتخار آمیز را  برای رستگاری انسان را به ارمغان آورد و در واقع عاشورا آغازی برای پایان بود و مسیر نهضت بزرگ انسانهای آزادی خواه شد.

مدیرکل  ارشاد استان کرمانشاه  تصریح کرد: در واقع سومین مولفه مهم قیام امام حسین(ع) در شکل گیری نهضت عاشورائیان تحقق پیدا کرد که می توان گفت این نهضت توانست بخش اعظم تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حال حاضر را شکل  دهد و در مسیر حرکت خود، تاریخ را مقهور عظمت خود کرده است.

وی افزود: رسالت نهضت عاشورا، خود بر پایه مبارزه با نظام های ظلم و جور بود و توانست تحقق بخش انقلاب های مختلف در جهان باشد و بزرگ ترین دستاورد این نهضت عظیم، انقلاب اسلامی ایران بود.

آفتابی گفت در پایان گفت: محرم فرصت مناسبی است تا ابعاد و نقش تاریخی عاشورا و  قیام امام حسین(ع)  را به درستی برای جامعه باز کنیم و در این راستا بایستی از تمام  ظرفیتهای این قیام تاریخی بهره برد.
 


 
کد مطلب 1469962

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