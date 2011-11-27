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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

تکواندوی انتخابی المپیک/

حاجی‌پور سهمیه حضور در مسابقات تکواندوی المپیک را کسب کرد

حاجی‌پور سهمیه حضور در مسابقات تکواندوی المپیک را کسب کرد

تکواندوکار وزن 67- کیلوگرم تیم ملی بانوان ایران با برتری مقابل حریفی از قزاقستان سهمیه حضور در المپیک 2012 لندن را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های تکواندوی انتخابی المپیک در قاره آسیا که در بانکوک تایلند جریان دارد، سوسن حاجی‌پور در وزن 67- کیلوگرم بانوان دومین مبارزه را نیز به سود خود خاتمه داد تا ضمن راهیابی به دیدار پایانی رقابت‌ها سهمیه حضور در المپیک را نیز کسب کرد.

وی که در دور نخست "سما کارما" از بوتان را در راند دوم 12 بر صفر شکست داده بود در دور دوم به دیدار "گل‌نفیس خام بیتوا" از قزاقستان که رنکینگ 17 جهان را در اختیار دارد، رفت و با نتیجه 16 بر 4 حریف خود را شکست داد.

بعد از سارا خوش جمال فکری، سوسن حاجی‌پور دومین بانوی تکواندکار ایرانی است که موفق می شود سهمیه المپیک را کسب کند. پیش از حاجی‌پور، یوسف کرمی و محمد باقری معتمد نیز دو سهمیه برای تیم مردان ایران جهت حضور در المپیک لندن کسب کرده بودند.

در رقابت‌های تکواندوی انتخابی المپیک با حضور 100 تکواندوکار از 33 کشور در بانکوک تایلند جریان دارد.
کد مطلب 1470581

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