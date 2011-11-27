به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای تکواندوی انتخابی المپیک در قاره آسیا که در بانکوک تایلند جریان دارد، سوسن حاجیپور در وزن 67- کیلوگرم بانوان دومین مبارزه را نیز به سود خود خاتمه داد تا ضمن راهیابی به دیدار پایانی رقابتها سهمیه حضور در المپیک را نیز کسب کرد.
وی که در دور نخست "سما کارما" از بوتان را در راند دوم 12 بر صفر شکست داده بود در دور دوم به دیدار "گلنفیس خام بیتوا" از قزاقستان که رنکینگ 17 جهان را در اختیار دارد، رفت و با نتیجه 16 بر 4 حریف خود را شکست داد.
بعد از سارا خوش جمال فکری، سوسن حاجیپور دومین بانوی تکواندکار ایرانی است که موفق می شود سهمیه المپیک را کسب کند. پیش از حاجیپور، یوسف کرمی و محمد باقری معتمد نیز دو سهمیه برای تیم مردان ایران جهت حضور در المپیک لندن کسب کرده بودند.
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