بخش عمده کار فرهنگی کشور باید در دانشگاه ها صورت پذیرد

احمد مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دانشگاه محل پرورش ارزش های دینی جوانان است.

وی با اشاره به ماه محرم گفت: محرم ماه ایثار و شهامت است و امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین علل این ماه به شمار می آید.

وی با بیان اینکه جوانان در این ماه باید درس وفاداری، ایثار و از خود گذشتگی را از امام حسین (ع) و یارانش بیاموزند افزود: جوانان ما باید عاشورا را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با اشاره به نقش دانشگاه ها در تعمیق ارزش های دینی و معنوی عاشورا بیان داشت: باید با ترویج مطالعه در دانشگاه ها حوادث عاشورا برای دانشجویان شفاف شود و نکات ارزنده ای که عاشورا در خود جای داده است به دانشجویان شناسانده شود.

وی گفت: عاشورا درس هایی دارد که جوانان با استفاده از آن ها می توانند در رشد و تعالی خود و کشور گام هایی ارزنده بردارند.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی با کسب رتبه برتر اقامه نماز نشان داده که در ارتقا اعتقادات دانشجویان موفق عمل کرده است.