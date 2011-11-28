فروش بنزین برای فرار از بیکاری در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، در استان خوزستان به علت استفاده مداوم از سیستمهای سرمایشی در خودروها به دلیل گرمای زیاد که حدود 9 ماه از سال را شامل می شود و همچنین وقوع پدیده گرد و غبار که راننده را مجبور به بالا بردن شیشه خودرو می کند فروش بنزین در کنار جاده ها از رونق فراوانی برخوردار است.

در ابتدا برخورد با این مسئله کمی جدی بود و هراز چندگاهی شاهد برخورد با افرادی که اقدام به فروش بنزین به صورت غیرقانونی و در کنار خیابانها می کردند بودیم ولی این برخورد که هیچگاه مانعی برای فروش بنزین دوره گردی نبود بعد از مدتی رنگ باخت و این روزها این افراد آزادانه بنزین خود را در کنار خیابانها و حتی روبه روری جایگاه های عرضه سوخت می فروشند.



مهمترین موضوعی که باعث رونق کار این افراد می شود، تقاضای بالای بنزین در استان خوزستان است و این موضوع باعث شده فروش بنزین در استان خوزستان به خصوص شهرهای جنوبی که از گرمای هوای بیشتری برخوردار هستند بیشتر به چشم بیاید.



در شرایط فعلی تعداد زیادی از جوانان جنوبی به دلیل سردرگمی و فرار موقتی از بیکاری که در خوزستان بیداد می کند به بنزین فروشی و کارهایی از این قبیل مشغول هستند، جوانانی که اغلب دارای تحصیلات چندانی نیستند.



برای نمونه در چند متری جایگاه بنزین «دروازه» در شهر اهواز با بشکه های 20 لیتری سفید رنگ حاوی بنزین مواجه می شوید و چند جوان مشغول فروش بنزین هستند.



حمید که متولد 1348 است در خصوص علت انتخاب شغل فروش بنزین در کنار خیابان می گوید: سه سالی می شود که بعد از سهمیه بندی بنزین و گران شدنش، فرصت را مناسب دیدیم که از طریق فروش بنزین درآمدی کسب کنم تا نیازهای خانواده را تامین کنیم زیرا بیکاری به زندگیم فشار آورده بود و با توجه به اینکه تمام سوادم پنج کلاس بود و تنها حساب و کتاب را بلد بودم این شغل را مناسبترین شغل برای تامین مخارج زندگیم دیدم.



وی که چهار گالن 20 لیتری و قیفی در کنارش دارد، ادامه می دهد: روزی بین 15 تا 20 هزار تومان درآمد دارم ولی باید از ساعت هفت صبح تا دو ظهر و بعدازظهر هم از ساعت چهار تا 9 شب بکوبم وقتی به خانه می رسم حتی حوصله سلام علیک با اهل خانواده را هم نداشته باشم.



حمید در پاسخ به این سئوال خبرنگار ما که چگونه هر روز این همه بنزین برای فروش تهیه می کنید، عنوان می کند: کار ساده ای است. هر راننده تاکسی که بنزینش را نخواهد از او به جای 100 تومان 150 تومان می خریم و بعد هم لیتری بین 600 تا 700 تومان می فروشیم.



وی دست آخر هم گفت: من استاد صافکاری و تعمیر ماشین بودم، اما هنوز موفق به پیدا کردن کار جدیدی نشدم و پول آنچنانی هم ندارم که بخواهم مغازه ای رهن یا وسیله ای خریداری کنم و به این شغل ادامه بدهم. بی شک اگر کار مناسبی داشته باشم بدون شک دیگر بنزین فروشی نمی کنم.



عمران هم که 30 ساله است و اکنون یک دختر هشت ماهه دارد در خصوص فروش بنزین در کنار خیابان می گوید: تنها راه درآمدی که بتوانم آقای خودم باشم و خرج خانواده ام را دربیارم همین شغل است.



مسئول بازبینی جایگاه عرضه بنزین دروازه در اهواز هم در خصوص فروش بنزین در کنار خیابان می گوید: بدون شک «بنزین فروشهای دوره گرد» در فروش ما بسیار تاثیرگذار است به این دلیل که دیگر نیازی نیست در صف طولانی بنزین وقتت را تلف کنی و به راحتی می شود بنزین در کنار خیابان زد و هر چه سریع تر به کارت رسید اما نکته جالب اینجاست مگر نه اینکه بنزین لیتری 700 تومان است و هر گالن 20 لیتری 14 هزار تومان می‌شود، پس چگونه می‌شود یک گالن 20 لیتری را 12 هزار تومان فروخت.



حیدری ادامه می دهد: اگر دقت کنید کنار هر کدام از این بنزین فروشها چند گالن بنزین وجود دارد که برخی از گالنها رنگهای کدری دارند که تنها در آنها 13 لیتر بنزین بیشتر وجود ندارد و بنزین فروشان 13 لیتر بنزین را به جای 20 لیتری وارد باک خودروها می‌کنند و 12 هزار تومان دریافت می کنند، یعنی تقریبا لیتری 1000 تومان.



وی تصریح می کند: در بخشنامه ای که از شرکت پخش فرآورده های نفتی به ما داده اند اجازه فروش بنزین در ظرف را نداریم اما بدون شک هستند مشتریانی که می توان تشخیص داد برای خرید و فروش بنزین آمده اند و یا اینکه ماشین آنها در راه خاموش شده و نیاز به بنزین دارند و حدود هشت لیتری به آنها بنزین می فروشیم.



حیدری در پاسخ به این سئوال ما که این مقدار بنزین و به طور روزانه چگونه به دست دست فروشان می رسد، می‌گوید: هر پمپ بنزین دارای تلبمه های چندگانه است، مثلا در یک پمپ بنزین 10 تلبمه و در دیگری پنج تلبمه، اما به ازای هر دو تلمبه به مسول جایگاه یک کارت سوخت 10 هزار لیتری برای یک روز در نظر گرفته می شود، یعنی اینکه این کارت سوخت در هر 24 ساعت 10 هزار لیتر تغذیه می ‌شود و تنها جایگاه های شخصی می توانند این سهمیه را به دست فروشها ارائه دهند، از این رو تهیه کردن بنزین نباید کار سختی باشد.



وی بیان کرد: ما در جایگاه خود 12 کپسول آتش نشانی و حتی یک دستگاه مخصوص خاموش کردن آتشهای مهیب و بزرگ داریم، اما بنزین فروشهای کنار خیابان به این تجهیزات مجهز نیستند، به گونه ای که چند روز گذشته یک موتورسوار برای خرید بنزین نزد این دستفروشها رفت که به دلیل پارک نامناسب خودرو با گالنهای بنزین کنار خیابان برخورد می کند و آتش سوزی مهیبی به وجود آمد و خسارت مالی و مجروحیت برای موتورسوار و بنزین فروش به وجود آورد.



از سوی دیگر رضا کوثری، رئیس پخش فرآورده های نفتی ناحیه اهواز در خصوص این معضل می گوید:‌ بدون شک بنزینی که توسط دستفروشان به فروش می رسد، دارای ناخالصی هایی است که در دراز مدت باعث تخریب کاربراتور ماشین می شوند اما هستند برخی از افراد با توجیه اینکه عجله داریم بنزین کنار جاده را برای تحمل نکردن صف استفاده می کنند.



وی ادامه داد: برخی از جایگاه های سوخت در اهواز روزانه با سهمیه 120 هزار لیتر هم دچار کمبود هستند و تقاضای مردم بسیار بالاست از این رو نمی توانیم که سهمیه جایگاه خاصی را به دلیل اینکه فروش کم است کم کنیم، زیرا جایگاه ها باید 24 ساعته مشغول خدمات رسانی باشند.



رئیس پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه اهواز عنوان می کند: ما روزانه دو وانت و چند کارگر را به شهرداری و نیروی انتظامی با هزینه 100 هزار تومانی بابت جمع آوری بنزین فروشهای کنار جاده می دهیم اما باید فرهنگسازی در راستای عدم استفاده از بنزین کنار جاده در جامعه ایجاد شود.



وی تصریح می کند: در صورت تخلف هر جایگاه شهروندان می توانند با شماره تلفنهای گویای 4454091 تماس بگیرد و بدون شک تمامی نظارتها و جریمه ها در صورت محرز شدن تخلف به عمل می آید که کمترین جریمه برای جایگاه دار مبلغ یک میلیون تومان است.