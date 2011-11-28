"صرفاً جهت اطلاع" گلچینی جذاب/ "جمع ما" در بلاتکلیفی است

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی مخاطب روز پنجشنبه بعد از گذراندن یک هفته پرمشغله پای جعبه جادویی می‌نشیند، علاقمند است گلچین جذابی از برنامه‌های تلویزیون را شاهد باشد. آیتم "صرفاً جهت اطلاع" خبر ساعت 20:30 یکی از برنامه‌هایی است که مخاطب تلویزیون می‌تواند آن را انتخاب کند.

این برنامه در برخی مواقع به نقد برنامه‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی می‌پردازد. گرچه گاهی نقدهای این آیتم به حاشیه رفته است، اما در مجموع عملکرد مناسبی در این باره داشته است. در واقع این اقدام تلویزیون ستودنی است و باید به عوامل این برنامه خسته نباشید گفت که بدون غرض ورزی، راحت و صمیمانه برنامه‌های تلویزیون را نقد می‌کنند.

وقتی رسانه برنامه‌های خودش را نقد کند و پی به نقاط ضعف خودش ببرد، مسلماً مخاطب هم اعتماد بیشتری به رسانه خواهد کرد، چرا که می‌داند رسانه متوجه ضعف‌های برنامه‌هایش است و سعی در برطرف کردن آن دارد. آنچه در نقد اهمیت دارد این است که مسئله به حاشیه نرود و نقد منصفانه باشد. در این صورت دیدن و شنیدن چنین نقدهایی برای بینندگان تلویزیون هم می‌تواند جذابیت لازم را به همراه داشته باشد.

"صرفاً جهت اطلاع" به تازگی به موضوع طلاق عاطفی که در برنامه "جمع ما" مطرح شد، پرداخت که باید به نقد کارشناسانه برنامه "صرفاً جهت اطلاع" آفرین گفت. از زمانی که پخش برنامه "جمع ما" با اجرای آزاده نامداری شروع شده، با وجود آنکه در برخی قسمت‌ها به موضوع‌های مناسبی همچون اشتغال زنان و ... به خوبی پرداخته، اما در اکثر مواقع به دلیل تجربه کم مجری جوان این برنامه در پرسیدن سئوالات به جای پرداخت درست و کارشناسی شده به موضوع، فقط برنامه به حاشیه رفته است.

وقتی بیننده پای برنامه تلویزیونی "جمع ما" می‌نشیند، متوجه بلاتکلیفی این برنامه می‌شود که با وجود آوردن مهمانان خاص و موضوع‌های جذاب، اما سئوالات سطحی و ساده مجری برنامه را از حالت کارشناسی خارج کرده و به سمت سرگرم‌کنندگی پیش برده است.

مجری جوان این برنامه خطاب به مهمان خارجی برنامه پرسید که آیا شما مردهای ایرانی را دوست دارید؟ و مهمان هم در پاسخ این مجری گفت که همسرش را دوست دارد یا از یک پزشک که مبتلا به بیماری ام اس بود، پرسید که چه جالب شما بیماری ام اس دارید و پزشک هستید؟ و ... این سئوالات ساده و سطحی چه معنایی می‌تواند داشته باشد! جز اینکه کم تجربه بودن مجری را در انتخاب سئوالات می‌رساند.

از سوی دیگر شروع برنامه آن هم با ترکیب یکسری مایعات با هم از سوی مجری و عذرخواهی مکرر نامداری به خاطر شلوغ شدن صحنه برنامه را کمی هم بیشتر از مرز سرگرم کنندگی فراتر برده و محتوا کاملاً به حاشیه رفته است.

مسلماً عوامل این برنامه اهداف ارزشمندی دارند که به موضوع‌های جذاب می‌پردازند و از مهمانان خاص هم دعوت می‌کنند، اما بهتر بود در کنار مجری جوان یک کارشناس مرتبط با هر موضوع قرار می‌دادند تا سئوالات برنامه از حالت سطحی خارج شده و مباحث عمیق تری مطرح شود.

از سوی دیگر گاهی این برنامه به موضوع‌های تلخ می‌پردازد و از خانواده‌هایی که در زندگی شان به بن‌بست رسیده‌اند، دعوت می‌کند. وقتی این برنامه از زوجی دعوت می‌کند که از یکدیگر طلاق گرفته‌اند، می‌تواند در کنارش یک زوج موفق هم بیاورد و نشان دهد که همه چیز سیاه نیست و درباره فواید بنیان یک خانواده سالم هم بگوید.

یکی دیگر از نکات جالب توجه برنامه "جمع ما" که به آن نقد زیادی وارد است، ورود بچه‌ها به مباحثی است که دانستن آن برایشان هیچ ضرورتی ندارد.

پرسیدن این سئوال از بچه‌ای که آیا او می‌داند طلاق عاطفی چیست؟ چه معنایی می‌تواند داشته باشد، جز اینکه ذهن بچه درگیر موضوعی شود که ضرورتی ندارد او در این سن درباره آن بداند. یا وقتی از بچه‌ای پرسیده می‌شود که آیا او می‌داند بیماری ام اس چیست؟ استفاده از داروی ایرانی بهتر است یا خارجی برای این بیماری؟ چه دلیلی می‌تواند داشته باشد.

دیدن چنین صحنه‌هایی در برنامه "جمع ما" مخاطب را با یک علامت سئوال بزرگ رو به رو می‌کند که هدف سازنده از گذاشتن این آیتم چیست؟ آیا می‌خواهد اثرگذاری برنامه را افزایش دهد. مسلماً این روش مناسبی برای جذب مخاطب نمی‌تواند باشد، چرا که در این صورت تنها مخاطب چنین برنامه‌ای را پس می‌زند به جای اینکه ترغیب به دیدن آن شود.

برنامه‌سازی نباید با چشمان بسته انجام شود، چرا که در این صورت واقعیت در هاله ابهام قرار می‌گیرد و هیچ نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت. امید است در برنامه "جمع ما" که با هدف ارزشمندی تهیه و پخش می‌شود تدابیری اندیشیده شود تا دیگر شاهد این نوع مشکلات در این برنامه نباشیم. علاوه بر آن بهتر است مسئولان شبکه دو نظارت بیشتری روی اجرای این برنامه داشته باشند تا بیننده شاهد یک برنامه مناسب در شبکه دو باشد.

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فاطمه عودباشی