به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز در سه ست پیاپی با نتایج (25 به 18)، (25 به 21) و (25 به 15) مقابل مصر در "فوکوئوکا"ی ژاپن به برتری رسید. این پنجمین پیروزی تیم ایران در این رقابت‌ها بود. مردان "خولیو ولاسکو" تا به حال مقابل ژاپن، صربستان، لهستان و آرژانتین به برتری رسیده و به تیم‌های کوبا و آمریکا باخته‌اند.

خولیو ولاسکو در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: ما بسیار خوشحالیم که پس از شکست 3 بر صفر مقابل آمریکا موفق شدیم مصر را شکست دهیم. این پیروزی برای ما اهمیت بسیاری داشت. تیم ما در این بازی اشتباهات کمی داشت و در دفاع، سرویس و حمله عملکرد بسیار خوبی داشتیم.

سرمربی تیم والیبال ایران افزود: من تا به حال برای حضور در رقابت‌های مختلف هفت بار به ژاپن سفر کرده‌ام و باید بگویم ژاپنی‌ها برنامه ریزی خوبی دارند اما امروز من از مسئولان فدراسیون جهانی و برگزارکنندگان ژاپنی یک سئوال دارم. متوجه نمی شوم چرا تیمی که ساعت 6:30 عصر بازی می کند فردا صبح ساعت 11 دوباره باید به میدان برود. تیم مصر امروز در دیدار با ما چنین مشکلی داشت.

وی افزود: پس از اینکه در دیدار مقابل کوبا باختیم در این خصوص چیزی نگفتم اما اکنون می خواهم در مورد مصر حرف بزنم. تیم ما اکثر بازی‌ها را صبح اول وقت به میدان می رود و دلیلی برای این کار وجود ندارد. بعضی از این دیدار می توانند سه بعدازظهر انجام شوند اما پخش تلویزیونی در آن زمان وجود ندارد. من قبول دارم که ما گاهی اوقات باید برای رسانه‌ها تسهیلات ایجاد کنیم اما الان زمان انجام این کار نیست.

ولاسکو تصریح کرد: این رقابت‌ها، انتخابی المپیک است و بنابراین همه تیم‌ها باید شرایط یکسانی داشته باشند. من همه کسانی که در فدراسیون جهانی والیبال سمت دارند را می شناسم و با همه آنها در این خصوص گفتگو خواهم کرد.