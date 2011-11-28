امنیت در فارس بسیار مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین یکشنبه شب در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی فارس افزود: بحث ایجاد امنیت از جمله مطالبی است که در دوره مدیریت جدید استان به آن توجه و تاکید فراوان است.

وی ادامه داد: یکی از شاخصه های مهم در توسعه استان وجود امنیت است که با استفاده از این شاخصه می توان امید به ایجاد اشتغال و جذب سرمایه های جدید داشت.

استاندار فارس با بیان اینکه وجود امنیت باعث توسعه و پیشرفت استان خواهد شد، تاکید کرد: افزایش امنیت و افزایش احساس امنیت از فاکتورهای اصلی توسعه به حساب می آید که این دو فاکتور اساسی و مهم در استان فارس به خوبی مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر شاهد وضعیت مطلوب در این دو بخش هستیم.

صادق عابدین در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه باید از فاکتورهای مهم استان فارس برای برتر شدن استفاده کنیم، گفت: با تلاش مضاعف باید به سمتی حرکت کنیم که استان فارس به عنوان برترین استان کشور در بحث امنیت و احساس امنیت معرفی شود.

وی خطاب به فرماندهان نیروی انتظامی فارس تاکید کرد: شروع ماه محرم و در پیش بودن انتخابات باعث شده که در موقعیت ویژه ای قرار دادشته باشیم که در این راستا نیروی انتظامی باید فعالیتهای خود را افزایش دهد.

استاندار فارس ادامه داد: باید به گونه ای رفتار شود که شاهد آرامش در قبل، حین و بعد از انتخابات در این استان باشیم.