حسن خادم نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدتی است نگارش مجموعه 12 داستانیام با نام «بر فراز پمپی» را به پایان بردهام، ولی برای چاپش اقدام نکردم و به دنبال ناشر نرفتم. مدتی است که دیگر برای چاپ هیچکدام از کتابهایم اقدام نمیکنم؛ چون انگیزه ندارم. در این فضا اگر جزو دسته و گروهی نباشی، کنار گذاشته میشوی.
وی افزود: آخرین اثری که از من چاپ شد، نسخه تجدید چاپ رمان بلندم با نام «مرد طلسمشده» بود. در ادامه مجموعه سهگانه مرگ که جلد اول آن «سفره مرگ» نام داشت، «طوفان مرگ» را دارم که مشغول نوشتن فرازهای پایانی آن هستم و جلد سوم هم هنوز شکل نگرفته است. کار این مجموعه هم به کندی پیش میرود.
نویسنده مجموعه داستان «خنجر برهنه» ادامه داد: در سهگانه مرگ، حوادث واقعی را از سراسر جهان گردآوری کردهام. این حوادث از یک تاریخ تا مقطع تاریخ دیگر مشخصی گردآوری شدهاند. در انتخاب حوادث هم سعی کردم جذابترینشان را انتخاب کنم. مثلاً از میان 40 حادثه یک ماجرا را انتخاب کردم. البته حوادث و ماجراهای کتاب شاید بعضا به مرگ منتهی نشوند. رگههای داستانی قوی و جذاب در این حوادث دخیل هستند و با فرم خاصی آنها را به هم مرتبط کردهام. یعنی حادثه قبلی با زنجیر به حادثه بعدی متصل شده است.
خادم گفت: وضع نشر مناسب نیست. ناشری هم که بخواهد کاری را چاپ کند، اگر برایش صرف اقتصادی نداشته باشد، بعید است دست به کار شود و وارد کاری شود که سرمایهاش را به هدر میدهد.
وی در پایان گفت: از چند سال پیش دیگر حوصله صحبت کردن درباره کتابهایم را ندارم. فقط مینویسم و کنار میگذارم و قدمی هم برای چاپ کتابها برنمیدارم. دلیل این کار هم زیاد شدن حسادت، بخل و تنگنظری است. به همین علت خودم را از این فضا کنار کشیدم، اما اثری که ارزش داشته باشد، چه برای من باشد چه شما، در طول تاریخ و روزگار شناخته خواهد شد.
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